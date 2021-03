Cette entrepreneure picarde cartonne sur le marché des taxis en République démocratique du Congo

Dans la Nouvelle éco de ce lundi 8 mars, on fait le portrait d'une entrepreneure amiénoise qui est en train de s'imposer sur le marché des taxis congolais. Ursula Ndombele a lancé l'application Hoja Taxis en 2018 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Cette application gratuite permet de vérifier la fiabilité du chauffeur de taxi dans lequel on monte. Il suffit de photographier le QR code, le code-barre collé sur la voiture, avec notre téléphone pour avoir toutes les informations sur le véhicule (photo du chauffeur, de la voiture, etc.). L'idée de sécuriser les trajets en taxi à Kinshasa, la Picarde l'a eue lors d'une mission dans la mégapole congolaise en 2016. Deux ans plus tard, Ursula Ndombele cofonde sa société avec trois autres personnes lors du Start-up week-end d'Amiens. Depuis, l'Amiénoise a rencontré le président de la RDC et Hoja Taxis a signé un partenariat avec les autorités congolaises pour que les 60.000 taxis déclarés à Kinshasa soient référencés dans l'application.

"Les plus grandes limites c'est nous qui nous les imposons en tant que femmes"