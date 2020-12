Cette entreprise bretonne transforme des peupliers en millions de bourriches d’huîtres

En Bretagne, on récolte des huîtres mais on fabrique aussi leurs bourriches. À Taden dans les Côtes-d'Armor, l'entreprise Norman Emballages en produit cinq millions chaque année. C'est l'une des plus anciennes entreprises du bassin de Dinan.

Norman Emballages, entreprise de 65 salariés, née en 1840 sur l'île de Jersey, s'installe à Taden sur les bords de la Rance en 1908. Les gros troncs de peupliers entassés derrière l'usine sont transformés en cagettes en bois pour les fruits et légumes et... pour les huîtres. Ici, les peupliers deviennent des bourriches. "On écorce le peuplier, autrement dit on le déshabille, on le tronçonne, puis on le déroule", explique Paul-André Troy, le PDG de Norman Emballages. "C'est le principe du taille-crayon. On déroule des feuilles et on les redécoupe pour en faire des lamelles qui seront ensuite assemblées pour fabriquer un emballage", précise le PDG.

Dans les ateliers, ça sent bon le bois. Certaines machines datent du début du siècle. Jusqu'à la mi-décembre, c'est le gros rush. Des milliers de bourriches sont entreposées, prêtes à être expédiées.

On livre principalement de la Normandie jusqu’au bassin d'Arcachon et on fait 15% de notre chiffre d'affaire à l'export, notamment les pays du nord de l'Europe.

Les bourriches de chez Norman Emballages à Taden dans les Côtes d'Armor © Radio France - Johan Moison

"On fabrique chaque année dix millions d'emballages dont cinq millions de bourriches", précise Paul-André Troy. Les bourriches fabriquées à Taden partent aussi bien plus loin, aux Etats-Unis ou en Chine. En France, il existe trois autres fabricants de bourriches d’huîtres en bois.