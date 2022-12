Cette entreprise du Nord-Isère vend des micro-algues aux chefs étoilés

C'est une toute petite algue aux vertus ventées par l'entreprise Intellimed : la chlorella. Commercialisée en France depuis 20 ans, elle reste plus confidentielle que la spiruline mais Murielle Cathaud compte bien la faire connaître. Pour se développer, elle a déménagé il y a à peine un an son entreprise de sa maison vers les locaux de l'espace Harmonia à Vaulx-Milieu en Nord-Isère. Sur internet, elle a pris le nom de la marque des produits qu'elle commercialise : eChlorial .

ⓘ Publicité

France Bleu Isère : Votre entreprise fête ses 20 ans. Quelle est son histoire ? Parce que ça a commencé tout petit..

Murielle Cathaud : Oui, ça a commencé il y a 20 ans avec la création d'une société de conseil en transfert de technologies. Et puis, parallèlement à ça, l'opportunité a fait que je découvre une petite algue que je considère être... pas magique, mais extrêmement précieuse pour la santé par un ami qui avait participé à la mise au point de la méthodologie de production de cette algue, sous tube de verre, afin d'en obtenir un produit extrêmement pur et propre. Il m'a proposé de la mettre sur le marché sur le territoire français, cette petite algue qui s'appelle la chlorella.

Quel est son effet sur la santé ?

C'est un cocktail de nutriments extrêmement bénéfiques pour la santé. Parce que, d'abord, elle va supprimer les carences qu'on a à peu près tous et son premier intérêt est de travailler sur l'intestin, sur le microbiote intestinal. La première chose qu'elle va faire, c'est le nettoyer et le rééquilibrer.

Sachant que ce n'est pas un produit qu'on n'utilise uniquement à la maison. Des chefs qui font appel à vous !

Oui, c'est un produit qui reste confidentiel pour tout un chacun. Pour autant, les grands chefs, qui sont quand même bien informés, et certains qui se sont beaucoup intéressés aux produits qui venaient d'Asie, notamment des chefs comme Pierre Gagnaire et tous ceux qui l'entourent, mettent de plus en plus dans leur cuisine du plancton. La chlorella est un plancton, un phytoplancton. Nous, on vend de la chlorella en tant que complément alimentaire, sous la forme de poudre ou de comprimés. Les grands chefs l'utilisent sous forme de poudre dans leurs pains, dans leurs brioches et dans leurs sauces.

Cela a commencé chez vous cette aventure. Aujourd'hui, vous vous êtes installée dans un espace plus grand à Vaulx-Milieux. L'idée, c'est de développer cette entreprise pour son 20ᵉ anniversaire ?

J'ai commencé dans mon garage ! Pour ne faire référence à personne. Mais aujourd'hui, puisque mes deux enfants m'ont rejoint dans l'entreprise, on a quand même un souhait de développer cette dernière. Et pour la développer, il nous fallait de l'espace. On a des bureaux, on a une salle de travail pour faire nos essais et une salle de stockage. Même si on vend déjà un peu partout dans le monde grâce à Internet, on reste avec un marché pour l'instant essentiellement français et européen. Mais on envisage de conquérir l'Amérique et d'autres pays.