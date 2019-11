Cette grève reconductible du 5 décembre qui "inquiète beaucoup" la CCI de Côte-d'Or

Ça ne vous aura pas échappé, les fêtes de noël approchent, et c'est une période très importante pour nos commerçants et nos artisans côte-d'oriens. Surtout après une année marquée par les manifs de gilets jaunes tous les samedis. On en parle avec Xavier Mirepoix, le président de la CCI de Côte-d'Or.

Rattraper le temps et l'argent perdus

Alors dans quel état d'esprit sont-ils nos commerçants à l'approche de ces fêtes de fin d'année ? "Le moral est bon" assure Xavier Mirepoix, président de la Chambre d'industrie Côte-d'Or Dijon Métropole. Méthode coué ou vrai optimisme ? "C'est vrai, après une année très compliquée, avec des manifestations, qui ont particulièrement impacté des villes comme Dijon, avec des baisses de chiffres d'affaires de 30 à 50% (...) J'espère qu'on va tourner la page, c'est important, parce que certains commerçants y ont laissé leur santé, leur chiffre d'affaires, d'autres ont déposé le bilan."

La grève du 5 décembre, et le black friday, ces événements qui inquiètent la CCI

Les gilets jaunes sont désormais moins nombreux dans les rues, mais on se prépare peut-être à une période de grève reconductible dans de nombreux secteurs, contre la réforme des retraites. "Ça nous inquiète beaucoup", concède Xavier Mirepoix, "parce qu'on on a une date de début de grève, mais on ne sait pas combien de temps ça durer, car obligatoirement il y aura des impacts, ce n'est pas possible autrement."

Et quid du black friday alors, cette opération commerciale qui prend de l'ampleur en France, avec des soldes déjà importants sur internet ? "Je trouve que c'est too much, et comme par hasard ça vient quinze jours avant, donc les gens qui consommeront pas internet ne consommeront pas dans la proximité. Mais il y a toute une campagne avec les chambres de commerce et l'association de commerçants dijonnais Shop In Dijon 'on aime nos commerces', ces commerces de proximité c'est important, on est dans sa ville, proches de ces artisans, on utilise pas de transports, c'est une bonne chose."