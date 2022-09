"Cette prime, c'est une arnaque" : des salariés de Stellantis se mobilisent à Mulhouse

Stellantis a fait un geste et annonçant ce mardi le versement d'une prime en octobre pour ses salariés pour faire face à l'inflation. Une prime pouvant aller jusqu'à 1400 euros, réservée aux salariés gagnant jusqu'à deux fois le SMIC. En revanche, la direction du groupe automobile n'envisage pas d'augmenter les salaires ce que réclamaient les syndicats avec des débrayages dans plusieurs usines du pays.

Un premier débrayage à Mulhouse

A Mulhouse, à l'annonce de cette prime, des salariés ont décidé de se mobiliser. Une centaine de personnes ont débrayé ce mardi à l'appel de la CGT. Le site compte près de 6000 salariés. "On n'a même pas eu besoin de tracter", explique Salah Keltoumi délégué CGT à France Bleu Alsace "on va prendre cette prime mais les prix vont continuer à augmenter, et alors dans trois mois on recommence, on demande une autre prime? non! il faut augmenter les salaires. Les salariés ont compris que donner que des primes, c'est une arnaque!". Le mouvement de grève doit se poursuivre ce mercredi.