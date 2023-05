"Cette saison, j'ai gagné 2.180 €" : le juteux business de certains abonnés du PSG via plateforme TicketPlace

Tout ceci est légal, pas forcément moral mais légal ! La revente de places sur le plateforme TicketPlace accessible via le site internet du PSG est la cible de nombreuses critiques. L'idée est simple, un abonné du Parc des Princes peut mettre en vente sa place si il ne peut pas venir. Sur ces reventes, aucune limite de prix, le PSG prend une commission entre 10% et 12% avec pour objectif d'éviter le marché noir mais aussi la vente de faux tickets.

Depuis plusieurs années, TicketPlace est pointé du doigt par les ultras et de nombreux fans du PSG. En effet, de plus en plus d'abonnés décident de faire de la revente un business assez lucratif. Les places sont très chères et l'ambiance dans le Parc des Princes s'en ressent de plus en plus.

France Bleu Paris donne la parole à ces supporters, pour certains de longue date, qui ont décidé de ne quasiment plus se rendre au Parc des Princes et de profiter d'un système très juteux.

"Cette saison, je n'ai vu aucun match"

Fan du PSG depuis 1996, abonné depuis seulement six ans au Parc des Princes, Max (*) vit à deux heures de Paris. Son abonnement est en virage Boulogne Bas, il l'a acheté 624 euros et cette saison il a fait 2.180 euros de bénéfice en revendant ses places. Le virage bas est surnommé par certains revendeurs "le kop des Argentins" car on y retrouve des fans de Lionel Messi qui payent très cher pour venir voir la star.

"Cette saison, je n'ai vu aucun match. Je ne suis plus en région parisienne depuis un an, j'ai longuement hésité à lâcher mon abonnement et puis je me suis dis : "je le garde et je vais me faire des sous" car si ce n'est pas moi c'est un autre qui va en profiter. Je suis froid et clinique sur cette abonnement. Tout le monde se gave du gâteau de la revente. Après avoir pris mon argent sur la vente de mon abonnement, le PSG reprend une com sur la revente, l'Etat nous impose sur le benef', donc moi je prends ma part."

Max ne nous a rien caché, cette saison il avait à disposition 23 matchs et donc 23 places à vendre. Il a tout vendu très vite "ça prend moins d'une journée, voir une matinée pour vendre un billet au Parc des Princes" nous explique ce trentenaire. "Ma plus belle vente, c'est pour le match du Bayern Munich, j'ai vendu mon ticket à 300€", ajoute-t-il. Sur cette saison 2022/23, Max a vendu pour 2.810€ de place, il a fait 2.180€ de bénéfice.

Si on sort la calculette, cela fait 120 euros la place en moyenne alors que son siège via son abonnement lui coûte 27€... Si Max fait un aussi bon chiffre, c'est qu'il n'est pas seul. "Mon meilleur pote a un abonnement à côté de moi. On vend donc nos places par deux et ça augmente de 25% les chances de vente."

Comme de nombreux fans que nous avons contactés, Max nous l'a dit, il ne lâchera pas son précieux abonnement. "Ah non, pas la saison prochaine en tout cas !". Clairement, lui comme d'autres veulent profiter du système jusqu'au moment où le PSG coupera le robinet.

Des profils de revendeurs différents

En réalisant cette enquête sur le phénomène TicketPlace au PSG, nous avons discuté avec de nombreux supporters, pas tous aussi cyniques que Max. Jérôme par exemple est un amoureux transi du PSG. Lui qui, chaque saison depuis 20 ans tente de réaliser le "petit chelem" (voir tous les matchs à domicile dans une saison), a craqué. Il n'en peu plus de voir le PSG mal jouer depuis deux ans avec l'effectif proposé sur le terrain.

Basé en Auteuil, cette saison il a vendu ses 10 places autorisés (***). "Je vous le dis tout de suite je n'ai pas fait un gros billet à la revente. J'ai gagné 450€ pour un abonnement acheté 450€. C'est vraiment un choix sportif de ne pas venir, cette équipe depuis deux ans me dégoûte. Je continue à regarder les matchs, c'est mon club ça fait plus de 20 ans que je viens au Parc, mais là les mecs qui marchent sur le terrain sans tactique, je n'en peux plus. Je me pose la question de lâcher cette abonnement alors qu'il y a cinq ans je ne me serais jamais posé la saison."

Ce discours, on l'a entendu aussi dans la bouche de Boris (*), abonné en Boulogne. Cette saison, il est allé voir trois matchs de Ligue des Champions, un match de Ligue et a revendu tout le reste. "Ce qui est troublant avec TicketPlace, c'est que tout est officiel. Avant on avait un quota de vente, là on peut vendre autant que l'on veut en Tribune Boulogne. C'est fou car la plateforme nous envoie un 'recap' des ventes et l'argent qu'on a gagné. Moi par exemple - je ne vous donnerai pas le chiffre exact - j'ai fait environ 1.800 euros de bénéfice cette saison avec un joli coup de revente à plus de 300 euros sur le match PSG - Lyon."

35.000 abonnés mais combien viennent vraiment au match ?

Au PSG, même si il y a une certain prise de conscience sur la problématique Ticketplace, le club ne souhaite pas réagir publiquement sur ce dossier des revendeurs. On souligne que la mise en place de cette plateforme avait pour objectif d'éviter le marché noir. Sauf qu'à la vue de certains prix, on est en droit de se demander si TicketPlace n'est pas schématiquement un marché noir numérique à ciel ouvert hébergé par le site internet du PSG (**). Pour un match comme celui face à Clermont-Ferrand le 3 juin pour la fête du titre de Champion de France, la plus petite des places à la revente est à 130€et la plus chère... 8.000€ !

Selon plusieurs sources concordantes, le club aurait quand même déjà repéré un millier de détenteurs d'abonnement qui ne viennent jamais au Parc des Princes dans la saison. Pour autant, pas de changement prévu la saison prochaine. Les places du virage Boulogne, des tribunes Paris et Borelle pourront être revendeus via TicketPlace. Mais selon nos informations, le PSG cherche une solution juridique et fonctionnelle pour mettre fin à cette course à la revente et aux prix délirants. Il se dit que le club veut mettre en place un minimum de présence sur l'ensemble des tribunes pour pouvoir conserver son abonnement l'année suivante.

Les ultras en première ligne sur le sujet

Au moment du boycott de certains matchs et des réunions qui ont suivis entre le CUP et la direction du PSG, le sujet TicketPlace a été mis sur la table. Cela fait plusieurs années que les ultras de la capitale dénoncent la plateforme. Dans un premier temps, le club a proposé de mettre en place un système "moitié -moitié".

Un abonné en virage Auteuil à la droit de vendre maximum la moitié de son abonnement sans limite de prix et pour la deuxième moitié ses places peuvent être données. Ces reventes ont donné lieu à des situations assez pénible avec des touristes étrangers placés en plein milieu des ultras ou en périphérie avec des maillots de club comme le FC Barcelone (et ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres).

Après un travail important depuis plusieurs mois sur ce sujet et après la dernière réunion il y a 15 jours entre les ultras et la direction, il a été décidé de la mise en place d'un plafonnement de revente pour la saison prochaine en virage Auteuil. Quatre catégories sont prévues pour les abonnés du CUP, on nous parle de plafond maximum à 25€ pour neuf matchs et pour les trois matchs les plus chers, 100 euros maximum. Autre point important, il y aura une limitation du nombre de revente pour les autres abonnés du virage et pour être certain de n’avoir que des fidèles normalement la revente se fera uniquement à ceux sur liste d attente ou qui font des déplacements PSG. Un système qui devrait permettre à rendre plus accessible le virage et surtout cibler des fans inconditionnels qui se retrouvent souvent "chassés" du Parc des Princes au vu des prix actuels de la plateforme TicketPlace.

(*) à la demande du supporter, nous avons changé son prénom

(**) Pour la revente, le PSG prend une commission "frais de réservation" de 10 à 12%

(***) en virage Auteuil, autorisation de vendre 10 places et les 10 autres doivent être prêtés