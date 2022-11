"CetteFamille" ouvre une première maison en colocation pour seniors en Bourgogne

On peut parfois être conduit à quitter son domicile à cause d'une perte d'autonomie, sans pour autant avoir besoin de rejoindre un Ehpad ou un établissement spécialisé. Entreprise Sociale et Solidaire , CetteFamille est une structure à taille humaine qui répond aux besoins de simplification et de multiplications de solutions de l’hébergement des personnes en perte d’autonomie. Elle ouvre une nouvelle maison en colocation pour seniors en janvier 2023 à Epinac (71). Les visites débutent le 5 décembre. Entretien avec Florent Ury, directeur qualité de CetteFamille.

Florent Ury, directeur qualité de CetteFamille - CetteFamille

France Bleu Bourgogne : Quel est le principe des maisons CetteFamille ?

Florent Ury : Ce sont des maisons où des colocataires seniors vivent ensemble. Ils sont accompagnés H24 sept jours sur sept. C'est leur domicile, leur maison et ils décident de vivre ensemble afin de ne pas souffrir de solitude ou lorsque le maintien à domicile n'est plus possible. Le but, c'est vraiment d'être entre le domicile et l'institution, tout simplement parce que la perte d'autonomie peut être due à plein de facteurs différents dans le parcours de vie de chaque sénior. Souvent, c'est parce qu'il y a un incident, une chute, une rupture et la solitude qui s'installe mais il n'y a pas forcément besoin d'aller en institution.

Comment sélectionnez vous les familles ?

C'est un vrai entretien qui est assez long, qui dure une bonne demi heure pendant lequel les personnes échangent avec nos coordinatrices sur leurs besoins au quotidien, sur leurs envies, sur leur projet de vie. Grâce à ça, on peut organiser une visite et vous pouvez aller voir la maison. Mais si l'accompagnement qu'on propose n'est pas efficient pour la personne, dans ce cas là, on les aiguille, quand c'est nécessaire, vers ses établissements médicalisés ou autres.

Souvent, ce sont des personnes qui ont besoin de voir régulièrement des médecins, des infirmières ou des aides soignantes. Est-ce que c'est prévu ?

C'est tout à fait prévu, vu que les personnes sont chez elles. C'est leur domicile. En fait, un cabinet infirmier ou un médecin généraliste vont intervenir au même titre qu'ils interviendraient au domicile. La limite, c'est celle de la médecine de ville.

Vous allez ouvrir une nouvelle maison à Epinac, en Saône et Loire. Pourquoi Epinac ?

Pourquoi pas ? ! En fait, on s'est rendu compte, avec le temps, qu'il n'y avait pas de mauvais endroit ni de mauvaise situation. Les besoins sont énormes partout.. Le deuxième point, c'est l'opportunité immobilière. Parce que, mine de rien, pour faire une colocation de sept ou huit personnes, il faut quand même des maisons assez grandes. Et là, ça a été le cas. et.

D'autres maisons doivent ouvrir en début d'année à l'Abergement-Sainte-Colombe et à Ecuisses. C'est aussi en Saône-et-Loire. Pas de projet pour l'instant pour l'instant en Côte-d'Or ?

Non, dans le sens ou les projets ne sont pas aussi avancés qu'à Ecuisses ou l'Abergement. Par contre, je pense que ça viendra un jour ou l'autre.

Combien ça coûte d'être hébergés dans ce type de résidence ?

Pour la maison d'Épinac, c'est 2.800 € par mois, nourri, logé, blanchi, accompagné. Mais c'est le prix, avant la déduction de toutes les aides. Il faut par exemple enlever le crédit d'impôt, les aides auxquelles ont droit nos séniors, que ce soit l'APA ou l'APL, ce genre d'aides, ce qui permet d'avoir en général un reste à charge moyen aujourd'hui de 2.000 €. On essaye justement de les accompagner parce que parfois ils ne savent pas qu'ils peuvent prétendre à ces aides ou qu'ils n'en ont pas fait la demande parce que les dossiers peuvent être long et fastidieux. Dans ce cas là, on les soutient, bien sûr.

Des maison rénovées et adaptées pour les seniors

Les maisons proposées sont pour plupart issues de bâtisses existantes dans les villes ou villages. Elles sont entièrement rénovées. "On enlève par exemple les baignoires pour mettre des douches, on ajoute soit un ascenseur, soit un élévateur ou même un monte escalier pour permettre d'accéder facilement aux étages. En fait, il y a plein de solutions et c'est exactement la même vision que pour les séniors qu'on accompagne. C'est au cas par cas. On voit ce qu'il est possible de faire dans chaque maison." précise Florent Ury

D'excellents retours

CetteFamille a déjà 19 maisons à son actif. "C'est que les retours étaient excellents, que ce soit bien sûr pour les colocataires, parce que c'est ce qui nous anime, que ce soit pour les aidants, pour l'équipe qui travaille sur place, même pour la commune, parce que c'est toujours des projets qui sont ancrés localement. Tous les retours sont très bons. Moi, en tant que directeur qualité, j'aime beaucoup me balader dans les maisons et aller voir si tout se passe bien, bien sûr, mais aussi pour échanger avec les colocataires." se réjouit Florent Ury. "Ce qui est proposé dans ces maisons permet d'avoir un second souffle." conclut le directeur qualité.