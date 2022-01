"La France est un pays de bas salaires" la CGT Haute-Garonne appelle à la grève

Un mouvement de grève est annoncé ce jeudi 27 janvier, portant notamment sur les salaires et l'emploi. La CGT fait partie de l'intersyndicale qui appelle à la grève. On fait le point sur ces revendications.

Une journée nationale interprofessionnelle de grève et de manifestations se prépare ce jeudi 27 janvier. Des secteurs comme le ferroviaire et dans l'Education nationale seront perturbés. Une large intersyndicale appelle à la grève pour réclamer une augmentation des salaires, pensions et des minima sociaux, dont la CGT.

Pour comprendre les raisons de ce mouvement de grève, Jean-François Tortajada est ce matin notre invité. Il est membre de l'Union Départementale de la CGT Haute-Garonne, en charge des revendications.

Les salaires... c'est l'angle d'attaque des syndicats à quelques semaines de la présidentielle. Quel est le constat après cinq ans de présidence d'Emmanuel Macron ?

Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. La France est un pays de bas salaires, puisque nous avons à peu près 2 millions de gens qui sont au niveau du SMIC. Et 30% des salariés qui sont en dessous de 2.500 euros.

Donc, si on se base sur cet aspect là des salaires, les fins de mois sont de plus en plus difficiles pour tout le monde. Et ça touche aussi des catégories qui, jusque là, n'étaient pas concernées.

Justement, on a beaucoup parlé des soignants, des enseignants mais quels sont les secteurs les plus touchés par ces bas salaires ?

Mais les plus touchés, ce sont ceux qu'on applaudissait évidemment au début de la pandémie. On pense par exemple aux commerces et services, à la construction, aussi. Les bas salaires sont aussi liés à toute une précarité généralisée puisque avec le temps partiel imposé, avec des contrats CDD de plus en plus courts, enfin différentes situations qui font qu'on a des salariés qui sont "payés à la fronde".

Ce qui est intéressant dans cette grève du 27 janvier et que l'on ressent depuis quelques mois, c'est que : bien qu'on essaie de dévoyer le débat public sur des questions d'immigration et de sécurité, on voit bien que la préoccupation majeure des salariés, des gens en général et sans oublier bien évidemment les retraités, c'est de remplir le frigo à la fin du mois.

Vous avez bon espoir que les salariés du secteur privé soient avec vous dans la rue demain ?

Toulouse suit la tendance nationale, c'est que ces derniers mois, il y a de plus en plus de conflits sociaux dans les entreprises privées et dans le secteur public, y compris les entreprises qui, jusque là, n'avaient pas connu de grands mouvements. Je pense notamment à Leroy Merlin dont les salariés viennent de gagner des augmentations de salaires.

Ce qui est intéressant, c'est que les salariés, c'est eux qui décident du calendrier. Il y a bien sûr les négociations annuelles obligatoires. Mais on a des conflits aujourd'hui où les salariés, avec leurs syndicats, n'attendent pas le calendrier du patron et se mettent en grève. Et on a eu le cas pas plus tard qu'hier, à Muret avec la société Transdev. On a plein d'autres exemples en Haute-Garonne de salariés qui ont obtenu gain de cause.

A deux mois et demi de la présidentielle, est-ce que c'est un avertissement aux candidats ?

A deux mois et demi de la présidentielle, la CGT, avec la FSU en Haute-Garonne, est en train de lancer une campagne sur les salaires. Parce qu'on voit bien que ce sujet ne peut plus échapper au débat public malgré les tentatives de l'effacer.

Mais par contre, on note une autre tentative, c'est celui de dévoyer les contenus, en essayant de boucher les trous avec des primes notamment.

Justement sur le pouvoir d'achat, sur les prix des carburants qui explosent... Jean Castex a annoncé hier soir une revalorisation de 10% du barème de l'indemnité kilométrique pour ceux qui roulent beaucoup pour travailler. C'est très concret ça non ?

C'est très concret, effectivement. Simplement, c'est que c'est encore une fois l'argent public - c'est-à-dire notre argent - qui va servir à financer des mesures pour nous finalement.

Par contre, Total qui est au moins le champion de France, sinon l'un des champions du monde de la rétribution des actionnaires, lui on lui dit rien, on ne touche à rien. Depuis le début de la pandémie, il y a 236 milliards qui ont été distribués aux actionnaires en France, c'est-à-dire quatre fois le budget de l'hôpital public. Ce sont les chiffres d'Oxfam qui le disent.

On va dire nous dire maintenant qui faut encore prendre sur la fiscalité, donc sur nos impôts. Pour financer des mesures pour aider. On est au coeur du sujet qu'on appelle à la CGT "la socialisation des pertes et la privatisation des profits".

Cette mesure ne concerne que les gens qui paient des impôts. Jean-François Tortajada, la CFDT refuse de participer à la journée d'action de demain et privilégie les mobilisations sectorielles, vous comprenez ou vous regrettez cette stratégie ?

Oui, on regrette cette décision. Ca leur appartient ensuite, c'est une conception du syndicalisme qui est la leur, qui est de plus en plus éloignée évidemment de celle de la CGT et du syndicalisme de transformation sociale.

Il y a une chose importante, c'est que le salaire, c'est ce qui unit le monde du travail. C'est bien une revendication, certes, qui est portée dans les branches et dans les boîtes, avec des spécificités. Par contre, c'est un sujet pleinement interprofessionnel et intergénérationnel puisque ça concerne aussi les retraités. Puisque de mauvais salaires quand on est actifs, ça fait des petites retraites et des retraités pauvres .

La CGT sera donc mobilisée demain pour le mouvement de grève. Des perturbations sont attendues dans les écoles mais aussi dans les transports.