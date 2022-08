CGT Aubenas : "il ne faut pas s'étonner du manque de saisonnier "

La CGT organisait ce jeudi une distribution de tracts à Joyeuse et Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche) pour informer les saisonniers sur leurs droits. Des droits souvent bafoués selon le syndicat.

La CGT met en garde : si les professionnels du tourisme ont du mal à recruter des saisonniers, c'est souvent en raison des conditions de travail et des salaires. L'union locale ardéchoise CGT d'Aubenas organisait ce jeudi une distribution de tracts au rond-point de Joyeuse et de Vallon-Pont-d'Arc pour informer les saisonniers sur leurs droits. Des droits souvent bafoués selon le syndicat.

"La plupart du temps on vient nous voir pour des heures sup non payées." - Annie Chapelet, conseillère juridique à l'union locale CGT d'Aubenas

La CGT qui organise des permanences juridiques y compris durant le mois d'août à Aubenas doit souvent faire face à des conflits qui portent sur des heures supplémentaires non payées. "Il y a des contrats de 35 heures par semaine qui se transforment vite en 70 heures sans aucune rémunération complémentaire."

Léo Genevrier, également de la CGT d'Aubenas dénonce plus largement les conditions de travail avec des temps pause entre deux journée de travail qui ne sont pas toujours respectés. C'était donc le but de cette journée de jeudi face à des saisonniers qui sont souvent de jeunes travailleurs et qui ne connaissent pas vraiment leurs droits.