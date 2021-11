Syriens secourus à Porto-Vecchio : le skipper témoigne

Fritz semble aller bien. Dans un canapé du hall de l'hôtel ajaccien où il réside pour l'instant, il répond aux journalistes qui le sollicitent. C'est là qu'il a été placé en quarantaine, mesure anti-Covid-19 obligatoires pour les ressortissants étrangers. En revanche, lui ne les comprend pas. Il a d'ailleurs été testé négatif à son arrivée sur le sol français.

"J'ai passé sept jours à bord d'un bateau... ils pourraient compter ces sept jours comme étant inclus dans mes dix jours de quarantaine !" dit-il en anglais, d'une voix posée, avec un accent allemand à peine perceptible pour un francophone.

"Le patriarche, Ahmed, vivait en Allemagne, et nous sommes devenus amis très proches. J'ai armé un bateau, en partie pour les aider et en partie pour passer des vacances avec ma famille. Nous avons pris avec mes enfants des vacances pour deux semaines. Donc nous avons pris le bateau dans un voyage direction la Turquie, et le 26 octobre mes enfants sont repartis pour l'école avec ma femme.

O.C. -Pourquoi prendre cette famille avec vous sur ce bateau pour faire ce périple ?

-Parce que la situation de mes amis en Turquie était devenue misérable. Ils ont été agressés dans la rue parce qu'ils étaient syriens et on les a traités en esclaves modernes. On leur a payé seulement la moitié d'un salaire que gagne un Turc en un mois. Seulement 250 €. Juste pour se servir d'eux ! Leur vie était vraiment misérable..."*

*Traductions : Olivier Castel, Guillaume Amadei.