À Chablis, on fait désormais de la bière aussi

C'est dans la ville du vin, rue des Vendanges même, qu'Alexis et Vianney Madelin ont décidé d'installer leur brasserie artisanale en octobre dernier. Baptisée "Maddam", cette bière est 100% bio et 100% bourguignonne, concoctée par ces deux cousins.

À Chablis, rue des Vendanges, face aux vignes, Alexis, 27 ans, et Vianney, 28 ans, ont fait le pari de lancer leur brasserie, pour faire de la bière là où le vin est roi. Leur marque baptisée "Maddam" va compter les trois déclinaisons classiques, blonde, blanche et ambrée.

"Oui on est complètement fous de se lancer dans une entreprise pareille !"

Alexis a travaillé dans un vignoble du chablisien pendant plusieurs années, et Vianney, avec sa formation d'ébéniste, s'est dirigé vers le design d'objets, en travaillant pour des marques de boissons comme la bien connue Veuve-Cliquot. C'est donc une continuité pour les deux hommes, qui veulent réhabiliter une certaine tradition. En effet avant la Révolution industrielle, presque chaque village possédait sa micro-brasserie artisanale.

C'est avec du malt bourguignon et issu de l'agriculture biologique que les Madelin concoctent la recette qui fera peut-être le bonheur des amateurs de cervoise. 1.000 litres brassés par semaine, avec un objectif de 50.000 bouteilles prêts à la vente en février 2017, date à laquelle devrait débuter la commercialisation.

Il n'existe que peu de brasseries artisanales dans l'Yonne, comparée par exemple aux départements de l'ouest de la France. Les perspectives de développement sont donc bonnes pour Alexis et Vianney, qui ne veulent pas parler de concurrence avec les producteurs locaux.

"C'est un marché en plein effervescence. On est pas du tout dans la concurrence, on est plus dans l'entraide !"

Alexis, sur les relations entre brasseurs