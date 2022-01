"Chacun son chemin" : le parcours à part de Benjamin (20 ans), entrepreneur en pleine crise sanitaire

Journée spéciale "Avoir 20 ans en 2022" ce mardi sur France Bleu. Comment la crise sanitaire et ses conséquences économiques, politiques, culturelles et sociales influent-t-elles sur leur vie, leurs choix, leurs ambitions, leurs rêves. Certains comme Benjamin Rénard n'ont pas peur de se lancer.

Ce jeune entrepreneur de Mizérieux a créé son entreprise à Feurs, spécialisée dans les drones en 2021 et naturellement créer une entreprise en pleine crise, ce n'était pas le choix le plus sécurisant pour Benjamin Rénard : "C'est vrai que les clients ont peur, pas vraiment du Covid mais de l'évolution dans l'avenir. Est-ce qu'on fait des économies, est-ce qu'on investit ? On est un peu perdu dans tout ça".

Pourtant il a tenté sa chance. L'esprit d'entrepreneur il le tient sans doute de ses parents qui sont eux même leurs propres patrons. Oser se lancer, oser prendre des risques. "C'est toujours un peu risqué mais je ne prends pas plus de risques que d'autres" dit-il. "Certains arrêtent leurs études pour faire autre chose ou d'autres études. Chacun son chemin. Moi c'était celui-ci".

Pas en décalage avec ses amis

Et quand on a son entreprise à vingt ans, on peut vite se retrouver en décalage avec ses amis. "Je ne me sens pas trop en décalage. J'ai beaucoup d'amis qui ont envie de monter quelque chose à côté des études, pour voir si ça marche" explique-t-il.

Benjamin leur donne quelques conseils, lui qui n'a jamais imaginé s'éterniser sur les bancs de l'école. Aujourd'hui il nettoie les toitures, les façades grâce à son drone. Il détruit les nids de frelons en toute sécurité. A l'avenir il voudrait développer le diagnostic thermique des logements grâce au drone pour coller au grand sujet de sa génération, la protection de l'environnement.

