Chai Flo à Castets : une nouvelle boutique de vins et épicerie fine

Florian Lamiel, ancien commercial dans le champagne et les spiritueux, vient d’ouvrir une 2ème boutique dans les Landes. Il s’appuie sur des petits vignerons indépendants et sur les fromagers auvergnats.

Florian Lamiel est déjà le créateur d’une boutique à Léon. En 2016, il ouvert un commerce dédié aux vins et aux fromages. Cet ancien agent commercial qui travaillait pendant 20 ans pour une grande marque de champagne, maîtrise son sujet : quand il exerçait son métier pour cette marque, il gérait toute la partie caviste, belle restauration. Il y a 4 ans, il a voulu voler de ses propres ailes comme il le souligne. Grâce à son réseau d’une vingtaine de vignerons indépendants, il a pu s’appuyer sur du concret pour lancer son activité à Léon.

Au-delà de la cave à vins, il s’est dit, qu’étant originaire d’Auvergne, l’association fromages de sa région et vins pouvait séduire dans une boutique. Il a ainsi monté sa première boutique.

Interview de Florian Lamiel Copier

« Moi j’adore faire découvrir des pépites »

Après Léon, Castets : Florian Lamiel est motivé par les challenges, par les défis. Pour l’ouverture à Castets, le 1er juillet dernier, il a fait le constat d’un manque sur la commune : « Je me suis aperçu que sur Castets il n’y avait pas ce genre de commerce. » Il reste sur l’association vins et fromages d’Auvergne : Saint Nectaire, Cantal, Bleu d’auvergne, des Salers…« Je vais les chercher une fois par mois en Auvergne ».

En plus des vins et des fromages, Chai Flo propose un stand de fruits et légumes, avec des producteurs du Lot et Garonne. « Les consommateurs cherchent aujourd’hui de la diversité, de nouveaux produits, de la qualité, sur des prix tout à fait abordables. » Pour fidéliser la clientèle , Florian met en avant le conseil : « Nous avons un conseil, que vous n’avez pas forcément en grande distribution. »

La Nouvelle Eco sur France Bleu Gascogne, c’est du lundi au vendredi à 7h15.