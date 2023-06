Chaleur : les ventes de climatisations et de ventilateurs déjà en hausse à Amiens

Depuis plusieurs jours, le mercure frôle les 30 degrés à Amiens. Une séquence "inédite" selon Météo France, surtout dans le nord du pays, où les jours dépassant 25 degrés se sont enchainés. Climatiseur, ventilateur, brumisateur… les ventes augmentent considérablement ces derniers jours, et débutent même plutôt que d'habitude.

Dans les allées du magasin d'électroménager Electro Dépôt d'Amiens, Nathan et Chloé font une étude comparative des prix pour trouver de quoi rafraîchir leur lapin. "On a une chambre qui monte facilement à 27-28 degrés en journée", détaille Nathan. Alors le jeune couple cherche de quoi diminuer "drastiquement" la température pour le confort de leur petit compagnon. "On ne pensait pas qu'on en aurait besoin aussi vite !"

Le directeur adjoint d'Electro Dépôt, Tristan Tillier a lui aussi été surpris par ces chaleurs précoces. "On ne s'attendait pas en juin à devoir descendre des palettes comme ça, confie-t-il. Sur nos deux dernières livraisons, on a eu quasiment que du traitement de l'air." Face à l'afflux de clients, Tristan les oriente donc en fonction de leurs besoins. Il recommande rarement des climatiseurs, qui consomment beaucoup et sont plus chers, mais privilégie plutôt des ventilateurs, "plus écologiques et donc plus économiques".

A l'échelle nationale, les ventes de la société Electro Dépôt ont été multipliées par dix ces dernières jours, notamment grâce à l'explosion des ventes de climatisations et de ventilateurs.