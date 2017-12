Challans, France

200, 300 ou 500 Megabits/seconde : les habitants du quartier des Halles à Challans peuvent s'abonner à la fibre optique (FTTH) depuis ce mercredi matin à 10h en passant par l'opérateur Orange. Il reste encore 287 km de câbles à poser dans la ville, pour raccorder les 11 000 foyers challandais d'ici la fin de l'été. Quant au réseau dédié aux entreprises (FTTE), il arrivera à Challans à partir de la mi-janvier.

Trois villes déjà connectées

A ce jour, la fibre optique est disponible dans les trois plus grandes agglomérations de Vendée. A la Roche sur Yon, les particuliers ont même le choix entre deux opérateurs, Orange et Free, avec des forfaits vendus entre 38€ et 53€ selon le débit choisi. Aux Sables d'Olonne et à Challans, les habitants n'ont pas le choix, puisque seul Orange a choisi d'investir dans ces villes.

Un chantier aussi titanesque qu'invisible

Depuis un an déjà, on creuse des tranchées partout en Vendée. Déployer la fibre revient en quelque sorte à construire un réseau routier, avec ses échangeurs, ses routes prioritaires et secondaires, mais sans que cela soit visible pour le grand public. Ainsi, la fibre va arriver à Fontenay-le-Comte et Montaigu avant mars, aux Herbiers et à Mortagne-sur-Sèvre avant l'été, et au second semestre 2018 à Luçon, au Poiré-sur-Vie, à Aizenay et à Pouzauges. La construction des "grands axes" de ce réseau va se poursuivre jusqu'en 2020 avec le déploiement de 3 000km de câbles. Cela permettra de proposer la fibre optique dans les 13 villes du département, sur 400 zones d'activités et sur 1 000 sites prioritaires (mairies, écoles, bilbiothèques, etc). Ensuite, il faudra encore bâtir le "réseau secondaire" : 17 000 km de câbles supplémentaires seront déployés pour offrir la fibre à tous les Vendéens d'ici 2025.