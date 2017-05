Challans : les commerçants vont de l'avant malgré une situation "difficile"

La ville de Challans est réputée pour son commerce. Elle compte plus de 300 enseignes. Face à une conjoncture économique compliquée et une concurrence toujours plus forte, les commerçants et la mairie s'emploient à trouver des solutions pour redynamiser le centre-ville.

Challans, deuxième ville de Vendée et surtout terre de commerçants. Elle compte près de 300 magasins, 250 en centre-ville et une cinquantaine en périphérie. Une des institutions de la commune se situe en plein centre : la maison de la presse. La famille de Nicole Biteau la tient depuis 1927.

La concurrence est rude

Mais la commerçante le reconnaît, les temps sont durs. "La concurrence est vive, souligne Nicole Biteau. Autrefois, le client venait de lui-même, aujourd'hui il faut aller le chercher." Et pour cela, la gérante organise des séances de dédicaces, vend les derniers best-sellers.

Un peu plus loin, au fond d'un passage, on rencontre Lydie Bouillaud, gérante d'un magasin de vêtements depuis cinq ans. Elle mise sur la proximité. "J'ai des chaînes de magasins à côté de chez moi mais mes clientes me disent "nous on veut votre conseil, on se sent plus cocoonées", sourit la commerçante.

Des loyers beaucoup trop élevés

Outre la concurrence d'internet et des galeries commerciales, les magasins du centre-ville de Challans doivent faire face à un autre problème : le prix des loyers. "Moi j'ai pu ouvrir car ma propriétaire a baissé le loyer et ne m'a pas demandé de pas de porte", explique Sabrina Wyss, à la tête d'un magasin de bonbons depuis quatre mois. Mais certains ne jouent pas le jeu".

Dans le centre-ville de Challans, certains locaux commerciaux peuvent en effet être loués jusqu'à 1800 euros par mois. "C'est bien trop élevé, s'agace Jean-Paul Praud, adjoint à la maire de Challans, en charge du commerce. Ça peut freiner quelqu'un qui veut monter un magasin à Challans".

Le porte-monnaie, ça fait des années qu'il a tendance à se refermer mais nous, on cherche des solutions" - Arnaud Piberne, commerçant à Challans

Mais à Challans, on ne baisse pas les bras pour autant. Chacun à leur manière, les commerçants cherchent des solutions. Par exemple, Arnaud Piberne, gérant d'un magasin de jeux, s'est lancé sur la toile. "On a un site en ligne, un community manager, on est présents sur les réseaux sociaux, souligne le commerçant. On s'amuse autour de ce monde virtuel".

De son côté, la municipalité s'est associée à l'association de commerçants, Challans je t'aime, pour lancer en septembre prochain le dispositif "ma boutique à l'essai". "Le principe, c'est de trouver un local où le propriétaire accepte de baisser de façon assez considérable le loyer, explique Laëtitia Quatrehomme, la présidente de Challans je t'aime. Cela dure deux fois six mois, le temps de tester le magasin".

Baisser les charges et supprimer le RSI

En vue des élections législatives, les commerçants réclament la suppression du RSI, le régime social des indépendants. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Sabrina Wyss demande aussi une baisse des charges : "ça nous permettrait de souffler et d'embaucher quelqu'un à mi-temps ou à temps partiel'."

D'autres commerçants espèrent voir bientôt une loi de régulation de l'ouverture des zones commerciales. Pour certains, cela détruit des emplois sans en créer davantage.