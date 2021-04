VIDÉOS - Challenge "Jeunes d'avenirs France Bleu" : Elisabeth Borne et Jean-Michel Blanquer sur France Bleu

Entre le 6 avril et le 21 mai, France Bleu et AEF Info mettent en relation jeunes (16-30 ans) en recherche d'emploi et entreprises. Une opération soutenue par Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et Elisabeth Borne, ministre du Travail, invités d'Une Heure en France ce mardi.

Du 6 avril au 21 mai, France Bleu et AEF Info se lancent le pari de mettre en relation le plus de recruteurs et de candidats possible.

Après avoir donné la parole aux étudiants et à cette génération qui se considère comme sacrifiée, France Bleu lance le Challenge "Jeunes d'avenirs France Bleu" ce 6 avril. Jusqu'au 21 mai, avec AEF Info, France Bleu se lance le pari de mettre en relation le plus de recruteurs et de candidats possible. L'objectif : 50.000 "matchs". Que vous cherchiez un stage, un emploi, une alternance, France Bleu et AEF Info sont là pour vous, tout comme nous sommes là pour les recruteurs.

Tous les jours, pendant 7 semaines, les entreprises vont déposer des offres. En quelques secondes vous êtes inscrits et vous déposez votre CV. Jeunesdavenirs.fr va alors vous proposer les offres qui correspondent à votre profil. À vous de choisir et de postuler.

Pour le lancement officiel de la campagne ce 6 avril, Frédérique Le Teurnier et Denis Faroud ont reçu Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion dans Une heure en France. L'occasion, notamment, de faire le point sur les différents dispositifs mis en place par le gouvernement, dont 1jeune1solution.