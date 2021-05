Challenge Jeunes d'Avenirs France Bleu : l'objectif des 50.000 mises en relations dépassé

Avec une semaine d'avance, le challenge Jeunes d'Avenirs France Bleu, en partenariat avec l'agence AEF info, a dépassé les 50.000 matchs ! C'est même plus de 56.000 mises en relation entre candidats et recruteurs, en vue d'un stage ou d'une alternance, qui ont été réalisées via la plateforme www.jeunesdavenirs.fr. Le Challenge alternance et stages dépasse donc l'objectif fixé avec une semaine d'avance.

Pour donner une chance supplémentaire aux jeunes de trouver une place en entreprise, le défi est prolongé jusqu'au 31 mai.

Accéder à la plateforme www.jeunesdavenirs.fr pour trouver des offres

Le Challenge en chiffres

56.630 matchs réalisés : 110 % de l’objectif

117.660 participants depuis le 6 avril

36.220 jeunes inscrits pour bénéficier gratuitement des services d’accompagnement : analyse des compétences et matching avec les offres les plus pertinentes, aide à la conception de CV, coaching, infos métiers...

71.848 offres dans toute la France : 59.000 en alternance, 13.124 en stage