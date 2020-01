Challes-les-Eaux : la clinique du Sermay en grève (et ça n'a rien à voir avec les retraites)

Challes-les-Eaux, France

Une grève ce mardi matin qui n'a rien à voir avec la réforme des retraites. Le personnel de la clinique médicale du Sermay à Challes-les-Eaux (Savoie) manifestent à 7h30 devant leur établissement. Les soignant(e)s dénoncent une baisse de la qualité et de la sécurité des soins depuis le rachat de celui-ci par le groupe VP SANTÉ durant l'été 2018.

Julie, soignante à la clinique du Sermay Copier

Dégradation des conditions de travail

Julie (son nom a été modifié) est membre de l'équipe médicale. Si elle a décidé de se mettre en grève, une première à la clinique, c'est pour retrouver une partie du personnel qui manque aujourd'hui à l'appel : "on perd du temps de présence pour les patients, on a très peu de temps de concertation avec les médecins-psychiatres, on a beaucoup de difficultés à évaluer le risque suicidaire chez une population très fragilisée. Il y a aussi beaucoup de glissement de tâches au quotidien. On fait de l'accueil, de la bagagerie, on répare des fuites d'eau. des tâches qui ne sont pas infirmières et qui baissent évidemment la qualité des soins."

Julie, soignante à la clinique du Sermay Copier

Dans un contexte de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites, qui retient aujourd'hui l'attention du public, ce n'est pas forcément évident pour le personnel de la clinique de se démarquer. Mais les soignants comme Julie ont bon espoir de se faire entendre malgré tout. "Il peut y avoir une confusion entre notre démarche et la réforme des retraites", reconnait-elle, "Mais je pense que le public a une affection pour les infirmières donc on peut être entendues. Surtout que nos revendications portent exclusivement sur les patients et la qualité des soins qu'on leur apporte."