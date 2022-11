Chalon-sur-Saône : l'usine Verallia redémarre un de ses fours

Ce mercredi 30 novembre restera une journée pas comme les autres pour les 350 salariés de l'usine Verallia à Chalon-sur-Saône. En début d'après-midi (14h30), ils vont participer à la "cérémonie de l'allumette". L'entreprise va célébrer le redémarrage d'un de ses 3 fours

Comme son nom l'indique, cette usine produit 1.200 tonnes de verre par jour, soit un milliard de bouteilles par an !

Le four N°3 qui redémarre aujourd'hui a été arrêté pour des opérations de maintenance, c'est une procédure classique.

Contrairement à d'autres usines comme Duralex dans le Loiret qui ont fait le choix de stopper une partie de leur production en raison du coût de l'énergie, Vérallia fait le pari de remettre ce four en fonction.

Cet appareil gigantesque fonctionne en grande partie au gaz et un peu à l'électricité (85%-15%). Une fois qu'il sera redémarré, il va rester allumé durant 7 ans ! L'entreprise ne veut pas dévoiler sa facture d'énergie, mais Fabien Marion le directeur industriel du site fait le pari de sa rentabilité "On est sur un marché porteur, et pour limiter ses coûts Vérallia achète son énergie en avance. On contractualise 85 % de nos besoins un an à l'avance. C'est un pari, mais cela nous permet actuellement de faire face."

La "Cérémonie de l'Allumette"

"Le four que nous redémarrons sort 500 tonnes de verre par jour, couleur "feuille morte", c'est donc celui qui est destiné au marché des vins de Bourgogne. La "cérémonie de l'Allumette" est un moment important pour nous. Il y a une marraine qui est une des employées de l'usine et un parrain qui est un client. C'est lui qui va symboliquement porte le feu depuis un de nos autres fours. L'appareil que nous remettons en fonction aura 10 jours pour monter en température. Ensuite nous ne l'arrêterons pas avant 2030 !" souligne Fabien Marion.

Pour limiter ses coûts, Verallia utilise en majeure partie du verre recyclé. Les bouteilles que l'on met à la benne ont donc toutes les chances de revenir sur notre table, ou de se transformer en flacons pour les grands crus ! Le site Vérallia de Chalon-sur Saône vend l'essentiel de sa production en France.