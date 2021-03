Chalon-sur-Saône : malgré l'interdiction de la préfecture, la mairie maintient la fête foraine

Depuis maintenant trois semaines, la Ville de Chalon-sur-Saône travaille avec les représentants des forains pour réunir les conditions nécessaires à ce que la fête foraine puisse avoir lieu dans la ville comme chaque année. Elle a estimé que ces conditions sanitaires sont désormais réunies et c’est pourquoi, ce lundi matin, Gilles Platret, le maire de Chalon, a signé un arrêté autorisant la fête foraine à Chalon du 5 au 14 mars !

Crise psychologique contre crise sanitaire ?

Dans un communiqué, la mairie de Chalon-sur-Saône précise que l’arrêté d’autorisation est fondé sur deux nécessités complémentaires :

celle de lutter contre la crise épidémique par des mesures appropriées que les forains sont tout à fait disposés à prendre,

par des que les forains sont tout à fait disposés à prendre, mais aussi la nécessité de lutter contre la crise psychologique lourde qui est la conséquence tout à la fois de la crise épidémique et des mesures de restriction des libertés qui l’ont accompagnée.

Ainsi que le maire l’a expliqué au préfet de Saône-et-Loire, qu’il a appelé ce matin au téléphone pour le prévenir de la signature de cet arrêté, « l’état du droit et de la jurisprudence, avec la volonté gouvernementale de territorialiser les mesures en vigueur, ouvre à nos yeux la possibilité de permettre cette fête foraine". "L’État prendra ses responsabilités. J’ai pris les miennes et les forains également", écrit le maire Gilles Platret. La mairie de Chalon précise qu'elle est "la seule ville de France à _avoir fait des forains ses citoyens d’honneur"_, et qu'elle ''est donc fidèle à sa promesse, en soutien d’une profession dont la population a plus que jamais besoin !".