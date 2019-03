Chalon-sur-Saône se prépare à accueillir le Tour de France

Chalon-sur-Saône, France

Le Tour de France n'était pas passé à Chalon depuis 1988, c'est donc un événement exceptionnel que la ville et la métropole s'apprêtent à célébrer comme il se doit. Pas moins de dix journées d'animation vont venir ponctuer les semaines qui précèdent l'étape chalonnaise le 12 juillet prochain. La première se déroulera le 27 mars, pile 100 jours avant le début du Tour de France.

Le Tracé définitif de l'arrivée de la 7e étape à Chalon-sur-Saône. © Radio France - Tour de France

Pour la 5e fois, Chalon sera ville étape après 1959, 1961, 1975 et 1988. Le 12 juillet, Chalon accueillera l'arrivée de la 7e étape qui rallie Belfort à Chalon-sur-Saône, soit, 230 km, ce qui représente la plus longue étape du Tour. La ville et la métropole vont investir 100 000 euros pour organiser les festivités "au tour de Chalon" qui vont ponctuer les 100 jours avant l'étape.

Le 27 mars le compte à rebours apparaîtra en lettre géantes sur la façade de la mairie, pour marquer le coup les enfants de la ville sont invités à un grand lâcher de ballons. Toute une journée de célébrations avec un temps fort : le tracé de la ligne d'arrivée par les élus. D'autres journées spéciales sont prévues jusqu'à l'arrivée du tour, retrouvez le programme sur le site de la ville de Chalon-sur-Saône.

Un des temps forts de l'avant Tour de France se tiendra le 6 avril. © Radio France - Chalon-sur-Saône

Les retombées attendues pour Chalon

En l'absence d'outils de mesure adaptés, il est difficile de donner des chiffres précis en termes de retombées économiques directes sur Chalon et le Grand Chalon. Mais l'Office du Tourisme de Chalon-sur-Saône estime que le passage du Tour générera 82% d’activité en plus au mois de juin et 7% en plus au mois de juillet. Les hôtels seront sans doute plein, "Amaury Sport Organisation" a déjà réservé 1300 nuitées pour deux jours rien que pour la caravane du Tour.

Le Tour de France 2019 s'élancera de Bruxelles le samedi 6 juillet 2019 pour arriver le dimanche 28 juillet sur les Champs-Elysées.