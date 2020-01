Châlons-en-Champagne et Charleville-Mézières recevront un service des finances publiques

Châlons-en-Champagne, France

Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics en avait fait l'annonce l'an dernier et notamment lors de l'inauguration de la foire de Châlons-en-Champagne, déconcentrer des services de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) actuellement situés en Ile-de-France et dans les grandes métropoles. La première liste de 50 villes a été officialisée ce mercredi 29 janvier, après examen attentif des candidatures et de l'équilibre des territoires précise le communiqué du ministère des Comptes Publics. Dans cette liste, on y trouve Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières mais aussi Troyes, Laon, Chaumont et Château-Thierry pour les communes les plus proches.

D'autres communes seront sélectionnées au printemps 2020.

Les opérations de relocalisation commenceront en 2021 avec un calendrier à préciser et des fonctionnaires volontaires. Pour Gérald Darmanin, "il s'agit de rapprocher les administrations des concitoyens". Il insiste sur les économies qui seraient aussi réalisées. Pour les agents "qui peinent à se loger dans les grandes métropoles (...) et pour l'administration qui occupera des locaux moins chers".

Combien de fonctionnaires relocalisés ?

Á Châlons-en-Champagne, ville et agglo avaient répondu à l'appel du ministère en mettant en avant la qualité de l'accueil qui serait fait aux futurs agents. Encore faut-il des volontaires. Cette relocalisation sur l'ensemble des communes françaises de services de la DGFIP pourrait concerner jusqu'à 2500 des 140 000 fonctionnaires de Bercy. C'est en tout cas le souhait du gouvernement.

".