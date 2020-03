Châlons-en-Champagne : la solidarité face au Coronavirus

Depuis le début du confinement, la municipalité de Châlons-en-Champagne a multiplié les initiatives pour épauler au mieux ses habitants, les entreprises et les personnels soignants.

C'était il y a une semaine, le début du confinement pour freiner l'épidémie de Coronavirus. Depuis, la vie sociale et économique se réorganise, notamment à Châlons-en-Champagne (Marne). La commune mise sur la solidarité entre ses administrés.

62 enfants du personnel soignant gardés

Leurs parents sont en première ligne dans la lutte contre le covid-19, les enfants du personnel soignant sont accueillis dans différentes structures de Châlons-en-Champagne. Lundi, ils étaient 62, répartis dans les écoles élémentaires, maternelles et autres accueils de la commune.

Les agents de santé peuvent aussi réserver gratuitement des bus, pour se rendre à leur travail, en téléphonant au 03 29 69 59 00.

297 repas livrés aux personnes vulnérables

Depuis ce lundi, la ville de Châlons contacte ses administrés par sms en leur proposant un service d'aide à la personne (03.26.69.38.16) destinés aux plus vulnérables et aux plus isolées. 104 personnes ont été contactés en début de semaine, dont 56 ont demandé à être livrées en courses. 57 bénévoles seront en charge du suivi. L'offre de livraison de repas à domicile, assurée par le Centre Communal d'Action Social, a augmenté de 30% portant à 297 le nombre de livraisons.

38 entreprises aidées par le guichet unique de la ville

Sur le plan économique, l'agglomération châlonnaise a mis en place un guichet unique (03.26.69.38.38) pour ses entreprises en difficulté à cause du confinement et du coronavirus. 38 d'entre-elles ont contacté ce guichet.

Les entreprises sont également solidaires, plus de 5.000 masques ont été donnés à la commune pour équiper les médecins et les infirmiers dans le besoin.