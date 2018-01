Bienvenu aux Jardins de la Tiretaine. Le site des anciens Entrepôts Frigorifiques de 8000 m2, fermés en 2000 verra s'élever un nouvel immeuble de 106 logements du T2 au T5, des appartements accessibles à la vente mais aussi 30% de logements sociaux. le projet est mené par le groupe clermontois ACI en partenariat avec Vinci Immobilier. Le chantier de démolition du site a commencé, il doit durer un mois et les travaux de construction 18 mois. Les logements neufs seront livrés au 3ème trimestre 2019. Le montant estimé des travaux s'élève à un peu plus de sept millions d'euros.

Un immeuble construit sur pilotis

L'architecte, le cabinet DHA et les promoteurs ont du déployer des trésors d'imagination pour concevoir un immeuble qui ne mettrait pas les habitants en danger. Le bâtiment sera donc construit sur pilotis et le premier étage ainsi que le parking seront surélevés. Pour cette prouesse technique le projet a reçu le « Grand prix de l’aménagement 2016 », une distinction nationale décernée par les ministères du Logement et de l’Environnement. Le Groupe ACI est le seul promoteur immobilier privé à avoir obtenu cette récompense en France.