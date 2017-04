Chamalières : mise en circulation ce mardi du nouveau billet de 50 euros

Fabriquée à un million d'exemplaires à l'imprimerie chamaliéroise de la Banque de France, la nouvelle coupure de 50 euros bénéficie d'innovations de pointe permettant de lutter plus efficacement contre la falsification.

L'ancien billet de 50 euros fête son 15e anniversaire. Il était donc temps de lui administrer une cure de jouvence et d'en fabriquer un nouvel exemplaire plus sécurisé. L'enjeu est de taille, puisque c'est la coupure la plus utilisée de la zone euro. Le nouveau billet est mis en circulation à compter dès ce mardi et un milliard (sur 6,5 milliards) d'entre eux sont issus de l'imprimerie de Chamalières dans le Puy-de-Dôme. Une imprimerie, dont le déménagement est programmé à l'horizon 2022-2023 à Vic-le-Comte, à proximité de l'unité du centre de fabrication de papiers.

Fixer, palper, incliner

A vue d’œil, le billet orange ressemble à son ainé, mais à y regarder de plus près, il est truffé d'innovations technologiques. En le palpant en l'inclinant et en fixant par exemple le chiffre 50 couleur émeraude inscrit en bas de la coupure. L'effet de lumière se déplace en bas en haut et de haut en bas. L'hologramme montre un portrait d'Europe et la valeur du billet. Par ailleurs, la Banque de France insiste sur le côté très soigné et très détaillé du filigrane, mais aussi sur la texture du papier. Les doigts les plus sensibles pourront déceler un léger relief au bord de ces nouveaux billets. Idéal pour les personnes mal voyantes.

600 000 faux billets en circulation

C'est exactement la même technologie que celle utilisée pour les nouveaux billets de 20 euros. Une des obsessions du Directeur Général à la fabrication des billets à la Banque de France, Erick Lacourrège, est de mettre un gros oursin dans les poches des professionnels de la contrefaçon. L'enjeu est importante, puisque près de 600.000 faux billets circuleraient dans la zone euro.