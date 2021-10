Chambéry : 425 propositions de postes décrochées au rallye de l'emploi

Cette année, ils sont 90 demandeurs d'emploi à participer au rallye de l'emploi à Chambéry. Moins nombreux que les années précédentes, ils ont récolté autant de propositions de postes qu'habituellement : 425, soit quatre à cinq propositions par personne.

L'événement annuel est organisé par l'association Lions Club, avec la Mission locale et Pôle Emploi notamment. Le principe : aller toquer à la porte des entreprises pour collecter des offres d'emploi, par groupes de trois. Plusieurs centaines d'entreprises du bassin chambérien ont joué le jeu.

Philippe, 57 ans, s'est fait licencier pour raisons économique en février dernier. "Le plus dur, quand on cherche un emploi, c'est de ne pas avoir de réponses... J'ai travaillé dans le commerce, puis dans l'industrie pendant 20 ans. Là je suis ouvert à tout."

Il fait équipe avec Jessy, 21 ans, qui se tourne vers un bac pro dans l'administration. "C'est une bonne expérience de découvrir des métiers différents." Entreprises de conduite de poids lourds, de production de sirop, de charpente, restauration... Les filières sont variées. Ce restaurateur n'a pas de postes à pouvoir, mais apprécie la démarche :

C'est plus pertinent et plus intéressant pour la personne en recherche d'emploi et pour le chef d'entreprise, de recevoir directement la personne concernée, plutôt que de recevoir une fiche de Pôle Emploi.