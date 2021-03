Chambéry : des chefs derrière les fourneaux pour venir en aide aux étudiants

Ce samedi matin au Carré Curial, 250 repas préparés par une vingtaine de chefs ont été distribués aux étudiants qui en ont besoin. Des repas offerts par le Centre de Formation des Apprentis le Fontanil, les bars, les discothèques et les restaurants de Chambéry.

Du boeuf bourguignon, un flan de légumes, une salade, un chou à la crème en dessert et même une bière, les étudiants venus à la distribution de repas gratuits ce samedi matin au Carré Curial à Chambéry repartent les mains pleines. "Ça change un peu des pâtes, sourit Camille, 23 ans, étudiante en master. Je n'_ai pas l'habitude de manger au restaurant [...] Je suis au Crous, (ndlr :_ Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) donc mon budget, je suis obligée d'y faire très attention."

Des paniers-repas ont également été déposés au centre de vaccination Le Manège à Chambéry © Radio France - Paul Tilliez

Face à la précarité liée au contexte sanitaire, un repas gratuit, c'est déjà ça de pris pour les étudiants comme Lucas : "Même avec les sous que je me suis faits cet été et mes parents qui m'aident, ça reste compliqué de joindre les deux bouts. Je cherche des petits contrats d'intérim par-ci par-là, mais ce n'est pas simple."

En tout, ce sont plus d'une vingtaine de chefs des restaurants de Chambéry qui ont mis la main à la pâte. La veille de la distribution, ils se sont retrouvés dans les cuisines du Fontanil, le Centre de Formation des Apprentis pour préparer les plats.

Le Centre de Formation des Apprentis le Fontanil, ainsi que les employés des bars, discothèques et restaurants de Chambéry ont participé à la distribution. © Radio France - Paul Tilliez

Didier François, président du Fontanil "La détresse psychologique des jeunes on sait qu'elle existe, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a plus de jobs étudiants, et donc forcément c'est très difficile pour eux sur le plan financier." 300 paniers pour 250 étudiants, mais rien ne se perd. Les sacs en trop ont été déposés au centre de vaccination Le Manège à Chambéry.