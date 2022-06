Chambéry : des propriétaires forcés de fermer définitivement leur crêperie par manque de personnel

Le manque de personnel est un vrai casse-tête pour les restaurateurs depuis la fin de la crise du Covid-19. Eux qui subissent aussi la flambée des coûts de production, conséquence du conflit en Ukraine. Les propriétaires de la crêperie "La cerise sur le chapô", au centre-ville de Chambéry, n'arrivent plus à faire face. Malgré leur succès, ils sont forcés de fermer définitivement le 11 juin prochain.

Denise est une cliente habituée du lieu. "J'habite Grenoble, donc quand je viens à Chambéry, je mange à cette crêperie, c'est mon coin préféré. Si elle ferme... je le regrette." Elle n'est pas la seule, les tables sont toutes réservées, mais impossible de recruter sur personnel pour les propriétaires.

"On était pratiquement sept avant le Covid, et là on est plus que tous les deux." - Eric, propriétaire et crêpier

"Quand on trouve des jeunes, ils ne restent pas longtemps", regrette-il. "On est sans arrêt en recherche de personnel, c'est fatigant au bout d'un moment. Ca fait mal au cœur."

Et les difficultés s'accumulent : "il n'y a pas seulement le manque de personnel, mais aussi l'augmentation des prix", énumère Caroline, sa femme, au service.

Le gaz, l'électricité, les œufs, la farine, l'emmental, tout ça flambe, c'est épouvantable.

"L'huile de tournesol pour faire la vinaigrette aussi, c'est tout bête. On ne peut pas répercuter ça sur le prix des galettes, c'est quelque chose de simple et convivial. Donc je n'ai pas envie de mettre 3 euros de plus dans une galette basique", explique Caroline. "Donc on arrête."

Reconversion dans les produits naturels

La crêperie, installée depuis 5 ans, ferme ses portes le 11 juin prochain au soir, pour se réinventer. Le couple se reconvertit, et prévoie de créer un magasin de compléments alimentaires naturels, avec une partie vide-dressing. "Et du thé et du café, pour les clients nostalgiques", ajoute la gérante. "Car certains pleurent lorsqu'on leur dit que l'on va fermer." Et évidemment, ils garderont une crêpière dans un coin, histoire de ne pas complètement laisser tomber leurs origines bretonnes.