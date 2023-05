Chambéry : grosses perturbations sur le réseau de bus à cause d'une grève des salariés

La journée s'annonce difficile et compliquée sur le réseau de transports en commun de Chambéry (Savoie). Ce mardi, une partie des salariés de Synchrobus, l'entreprise en charge de la circulation des bus, est en grève pour demander des revalorisations de salaires et de meilleures conditions de travail.

Plusieurs lignes ne circulent pas

D'après l'entreprise, le dépôt de bus serait bloqué ce mardi matin, empêchant tous les véhicules de sortir. Les lignes structurantes du réseau A, B, C et D sont entièrement à l'arrêt. Ainsi que les lignes 2, 3 et 4. Une situation qui pourrait évoluer dans la journée, et qui est détaillée sur le site internet de l'entreprise de transport.

Déjà en grève la semaine dernière, les salariés remettent les couverts ce mardi. Parmi leurs revendications, une demande de revalorisation de leurs salaires de 1.6% par rapport aux dernières négociations annuelles obligatoires (NAO), et deux minutes de pause supplémentaires au terminus ce chaque bus pour les conducteurs.