La nouvelle éco : la discothèque l'Opéra rouvre ses portes à Chambéry après six mois et demi de fermeture

Plus de six mois et demi après sa fermeture, la célèbre discothèque l'Opéra, située dans le carré curial à Chambéry, rouvre ses portes ! Nous avons rencontré Patrick Genin, le gérant de la boîte de nuit, tout sourire : "Depuis six mois et demi, on a plus de contacts avec nos clients, donc on espère les revoir dés ce soir, remettre aussi en place notre personnel qui était jusque-là au chômage partiel", explique le gérant de la discothèque L'Opéra.

Le gérant de l'établissement Patrick Genin. © Radio France - Soizic Bour

Les pistes de danse condamnées

Alors évidemment, covid oblige, il a fallu faire quelques adaptations. La discothèque ne rouvrira pas en tant que telle, mais comme "bar de nuit", dansant, ouvert de 20 heures à 1 heure 30 du matin. "La dénomination P, qui veut dire pistes de danse étant interdite par la préfecture, on se sert de notre dénomination PN, qui nous autorise à avoir une activité de bar", explique-t-il. Les pistes de danse, elles, sont condamnées, remplies.

La discothèque l'Opéra a les deux agréments, P pour "piste de danse" et N pour activité de bar. © Radio France - Soizic Bour

Nous avons mis des chaises, des canapés, et des tables pour que les gens puissent s'asseoir et ne pas trop avoir la tentation de danser - Patrick Genin, le gérant de la discothèque l'Opéra

Il y a aussi des axes de circulation autour des places assises, délimitées par des poteaux, des chaînes et des vitres en plexiglas entre chaque table.

"Nous voulons surtout ouvrir dans le respect des gestes barrière. Il y aura du gel hydroalcoolique à disposition, et du marquage au sol et si on voit que ça se passe mal, on coupe la soirée tout de suite, ce ne sont pas les clients qui décident, c'est nous !"- Patrick Genin, le gérant de l'Opéra

Perte de chiffre d'affaire de 850 000 euros

La crise a lourdement pesé sur l'entreprise. "Nous avons perdu, en l'espace de trois mois, 850 000 euros sur l'ensemble des trois établissements que nous possédons dans le carré curial, le Mojito, le Melody et l'Opéra", explique Patrick Genin.