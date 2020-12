Chambéry : le marché des créateurs remplace le marché de Noël sur la place Saint-Léger

Ce vendredi à Chambéry, le marché de Noël ouvre ses portes mais change de nom et devient le marché des créateurs . Cette année, en raison de la pandémie de coronavirus, la mairie a décidé d'adapter sa formule en proposant un marché de plus petite taille et qui fait la part belle aux artisans locaux.