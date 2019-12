Chambéry : manifestation devant le siège de FerroPem

Chambéry, France

Plus de 300 manifestants sont venus ce jeudi en tout début d'après-midi devant le siège social de FerroPem, avenue de la Boisse à Chambéry. Les salariés, inquiets pour l'avenir de leur usine, mais aussi des grévistes et militants syndicaux venus en soutien à l'appel de l'intersyndicale de Savoie, mobilisée contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement.

Les deux usines de Savoie, en Tarentaise et en Maurienne, qui produisent du silicium, traversent une crise et font face à la chute de leurs commandes. D'où l'inquiétude des quelques 400 salariés savoyards.

Le député Les Républicains de Savoie Vincent Rolland s'est rendu sur place ce jeudi après-midi, pour rencontrer la direction. Il explique avoir été alerté depuis longtemps par elle et les syndicats des difficultés que connaissent les usines. "J'ai fait des interventions auprès du gouvernement, nous avons eu un entretien il y a un mois et demi avec un délégué interministériel" assure-t-il, se disant inquiet lui-aussi face à la dette galopante de FerroPem envers ses fournisseurs et de la baisse du prix du silicium. "Un cercle vicieux" ajoute-t-il, "on se demande ce que fait FerroGlobe : l'argent remonte au sein de la maison-mère, mais ne redescend pas sur le territoire, ce qui est inadmissible."

L'intersyndicale, mobilisée contre la réforme des retraites, est venue en soutien. "Moi je suis clairement là pour l'entreprise, la rencontre est programmée depuis une dizaine de jours" explique Vincent Rolland, "je ne suis pas là pour manifester contre la réforme des retraites."

L'intersyndicale CGT-FO-FSU-Solidaires-CNT entend mener des actions quasi-quotidiennement au moins jusqu'à la journée de mobilisation nationale mardi 17 décembre.