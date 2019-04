Chambéry mise sur les boutiques éphémères pour sauver le commerce

Mercredi après midi, la mairie de Chambéry, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Savoie, la Chambre des Métiers de l'Artisanat et l'Union des commerçants ont signé une convention : pour dynamiser le centre de Chambéry. Mesure phare : les boutiques éphémères.

Chambéry, France

"Mieux vaut des boutiques occupées que vides, même si c'est éphémère" explique Bruno Gastine, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Savoie. pour re dynamiser le centre-ville de Chambéry, plusieurs acteurs du départements ont choisi de miser sur les boutiques éphémères.

200 000 euros de crédit

Avec les 200 000 euros obtenus par Chambéry, lauréate d'un appel à projets du "FISAC", ( Fonds d'Intervention pour la Sauvegarde de l'Artisanat et du Commerce), les acteurs de la Savoie comptent donner un sacré coup de pied dans la fourmilière.

Une convention a été signée hier soir entre : la mairie de Chambéry, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Savoie, la Chambre des Métiers de l'Artisanat et l'Union des commerçants. Le but : travailler ensemble pour re dynamiser le centre-ville.

Une cinquantaine de locaux commerciaux vides

La mesure phare dans ce projet qui s'inscrit dans l'action Cœur de Ville, c'est l'implantation de boutiques éphémères pour lutter contre les "vacances commerciales". Soit les magasins vides, fermés, il y en a 11% à Chambéry (la moyenne nationale), c'est à dire une cinquantaine.

_"_Mieux vaut des boutiques occupées que vides, même si c'est éphémère" - Bruno Gastine, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Savoie.

Mais dans certaines rues, comme la rue d'Italie, la rue Croix d'Or ou encore Faubourg Montmélian, le taux de magasins vides grimpe à 30%.

Au moins, avec des boutiques éphémères ils seront occupés. "Quand vous avez une vitrine qui est vide, ma rue devient moins attractive. Du coup, une deuxième vitrine va peut être se trouver vide... Et ça grimpe comme ça jusqu'à 30%" explique Bruno Gastine, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Savoie.

Ces rues seront donc prioritaires dans ce nouveau plan d'action commercial.