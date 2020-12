Chambéry : #PourEux, ce réseau de solidarité qui livre des repas aux sans-abris

Le mouvement citoyen national #PourEux s'est mis en place dans l'agglomération chambérienne il y a un mois. L'objectif : préparer des repas et les livrer aux sans-abris. On peut être cuistot ou livreur, occasionnellement ou régulièrement.

Rida est SDF à Chambéry, là depuis l'été dernier, souvent assis par terre avec son chien près du Théâtre Charles Dulin à Chambéry. Il mange un repas chaud tous les soirs, depuis plus de trois semaines maintenant. "Ce soir, il y a : gratin de poireaux et de chou-fleur, et des lasagnes" découvre-t-il. Ce sont les livreurs du réseau #PourEux Chambéry qui viennent de lui apporter ce paquet, cuisiner par un autre membre du réseau, peut-être à l'autre bout de la ville. "Heureusement qu'ils sont là dans un sens. Ils se donnent bien du mal en tout cas, ce n'est pas partout que c'est comme ça" murmure Rida.

Heureusement qu'ils sont là, reconnaît Rida, sans-abri à Chambéry

Le réseau chambérien compte après un mois d'existence _"630 membres sur la page Facebook_, 200 personnes qui cuisinent, et une quarantaine de livreurs. Ça prend forme!" sourit Alex, qui fait partie des Chambériens à avoir découvert et mis en oeuvre le dispositif #PourEux. Le réseau existe déjà dans plusieurs villes de France, comme Bordeaux ou Montpellier, depuis plusieurs mois. "C'est citoyen, donc un peu le bordel" s'amuse Alex. Même si c'est plus organisé que ça en a l'air.

Les cuistots préparent les repas

... sur la page Facebook #PourEux Chambéry - Capture d'écran

Ceux qui veulent cuisiner remplissent un formulaire sur la page Facebook dédiée : nom, adresse, repas qui sera prêt à telle heure, midi ou soir. C'est ce qu'a choisi de faire Delphine, à Barberaz, qui en a entendu parler par l'intermédiaire d'une amie.

Quelques portions de plus... je vais déjà essayer de faire ça une fois par semaine - Delphine, 'cuistot' à Barberaz

"C'est moi qui décide du menu" ; elle prépare de la soupe et du gratin, ce que sa famille va manger ce soir-là, et quatre parts de plus. "C'est plus de portions, pour les gens qui sont dehors", qu'elle place dans des bocaux - ça peut être un tupperware, ou une barquette - puis dans un sac de carton. Elle ne sait pas qui aura le repas. "Pas grave. Je pense que ça va être mangé" rigole-t-elle. Elle essaye de faire ça une fois par semaine.

Jusqu'à 40 paquets-repas par jour peuvent être livrés aux sans-abris par les membres du réseau #PourEux de Chambéry © Radio France - Damien Triomphe

Les livreurs bénévoles acheminent les colis

Les livreurs disponibles peuvent s'inscrire aussi sur Facebook, ils téléchargent une application pour leur permettre de savoir où et quand récupérer les repas. Mag est une livreuse assidue depuis le début. "On arrive à faire une bonne quinzaine de kilomètres à vélo quand on prend plusieurs paniers. On sillonne Chambéry-centre, Cognin, Barberaz, La Ravoir, Saint Alban..." énumère-t-elle. Selon les quartiers, c'est celui qui habite le plus près et disponible ce soir là qui s'y colle.

Les livreurs du réseau #PourEux de Chambéry récupèrent des repas dans quasiment toute l'agglomération © Radio France - Damien Triomphe

"On livre essentiellement _des SDF, des gens qui dorment à la rue, ou en galère, dans des camions ou dans des squats"explique Alex. Certains membres du réseau font partie d'associations déjà en place, qui connaissent les personnes démunies des environs, notamment à travers les maraudes - qui ne passent pas tous les soirs, contrairement aux livreurs de #PourEux. Et en un mois, il y a déjà des 'habitués'. "Ils savent que je suis là, tous les soirs" raconte Rida. C'est leur indic : certains soirs, ils les aident à localiser certains de ses compagnons de rue, "on fait passer le mot, et quand on sait où ils sont, on leur dit. Comme ça ils vont les voir"_ ; la solidarité, à tous les niveaux du réseau.