Team Chambé : "On reste ambitieux avec un budget en augmentation" (Alain Poncet)

Quel bilan pour la Team Chambé au terme de la saison ? Notre équipe de hand élite joue son dernier match de Starligue ce mercredi soir face à Saran, au Phare. L'occasion de s'intéresser aux finances du club. Après deux ans de Covid, les supporters sont de retour, et la Team Chambé, qui jouera au niveau européen l'an prochain, va même augmenter son budget, en lme faisant passer à 4,2 millions d'euros la saison prochaine, soit une hausse de 5%. On en parle avec Alain Poncet, le président du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball.

France Bleu Pays de Savoie : les supporters sont revenus au Phare cette saison, on imagine que c'est un soulagement pour vous...

Alain Poncet : "Oui c'est une très bonne nouvelle (...) après un début de saison un peu plus compliqué parce qu'il y avait encore des restrictions, on a fait sur la deuxième partie de saison cinq guichets fermés, et les matchs qui n'étaient pas à guichets fermés avaient une grosse fréquentation (...) finalement on a réussi à rattraper le retard de début de saison et à atteindre les 85% de moyenne de remplissage sur la saison. Donc c'est une belle satisfaction".

FBPDS : Les partenaires privés vous sont-ils restés fidèles ? On sait qu'ils représentent la moitié du budget du club.

Alain Poncet : "Oui deux millions deux d'euros sur quatre millions de budget, c'est très significatif ! Les quelques partenaires qui n'ont pas suivi, c'est qu'ils ont été très impactés par le covid et ils avaient de réels problèmes économiques. Mais sinon tous ceux qui ont surpassé la crise ont été auprès de nous, et c'est une belle preuve de fidélité. Certains, sur la prochaine saison, nous ont déjà annoncés qu'ils seraient présents, et même certains seront en progression".

FBPDS : Comment abordez-vous la prochaine saison sur le plan financier ?

Alain Poncet : "On reste ambitieux, puisqu'on a un budget qui passe de 4 millions à 4,2 millions, donc 5% d'augmentation, et on a une masse salariale sportive qui augmente elle-même un peu plus encore (...) On a présenté il y a quelques mois le projet -Horizons 2025-, qui vise à faire passer le club 4 à 5 millions d'euros d'ici 2025. Donc il faut aller chercher les financements progressivement, année par année".

FBPDS : Plus de 4 millions d'euros de budget, est-ce suffisant ? Les moyens sont-ils à la hauteur de vos ambitions ?

Alain Poncet : "Non ! Il faudrait beaucoup plus, mais il faut savoir faire avec ce que l'on a. Aujourd'hui on a le neuvième budget du championnat et on finit quatrième. Depuis de très, très nombreuses années, Chambéry a toujours fini avec des budgets inférieurs à son classement parce qu'on a un savoir-faire, on a une équipe qui travaille, du sérieux. Le travail paie, le sérieux paie. Après, il faut un petit grain de folie, parce que si vous n'avez pas ce petit grain de folie, vous ne vous engagez pas dans de telles aventures. Mais on a juste la folie, une folie douce on va dire, qui nous permet de réaliser ces ambitions".

Propos recueillis par Jonathan Landais.