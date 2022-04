Chambray-lès-Tours : à quelques jours de Pâques, les clients boycottent les œufs Kinder

À quatre jours de Pâques, les clients font le plein d'œufs et de lapins en chocolat à l'hypermarché Auchan Chambray-lès-Tours. Mais cette année, les cloches pourraient apporter moins de produits Kinder que d'habitude, en tout cas si l'on en croit les parents et grands-parents. L'hypermarché s'adapte, et met d'autres marques en avant, en fonction des stocks.

"C'est pas Kinder, ça ?", s'interroge Josette en retournant un paquet d'œufs en chocolats. Pour elle cette année c'est niet, pas de produits Kinder !

À cause des problèmes qu'il y a eu, je ne vais pas prendre le risque que ça se reproduise, on ne sait jamais !

Même chose pour Aline, qui met deux lapins Lindt dans son panier. Elle lit le panneau d'information. "Nous informons que les produits Kinder présents en magasin, ne sont pas concernés par le rappel."

Sous entendu, vous pouvez les consommer. Mais ça ne me fera pas changer d'avis, pour cette fois-ci en tout cas.

À ce jour, 21 cas de salmonelle liés à des produits Kinder on été détectés en France, 150 en Europe. L'usine Ferrero en cause en Belgique est actuellement fermée, mais pas de quoi faire peur à Danielle. Elle attrape deux gros œufs Maxi Kinder Suprise, les habituelles stars de Pâques, pas concernées par le rappel. "Je fais confiance à la marque, de toute façon s'ils ont été rappelés, ils sont retirés."

Il faut faire confiance, sinon on ne mange plus rien de toute façon.

L'hypermarché s'adapte au jour le jour

En rayon, il manque donc quelques références, comme les Schoko-bons, explique Simon Leroy, le directeur du magasin.

On a mis en avant d'autres marques : Lindt, Milka, et des produits locaux évidemment. Tous les jours, on adapte en fonction de ce qui nous reste en stock.

Des stocks limités, qui devraient pour une fois complètement s'écouler d'ici la fin de la saison.