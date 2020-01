Chambray-les-Tours : le magasin C&A va fermer dans le cadre d'un plan de restructuration

Chambray-lès-Tours, France

Le magasin C&A du Centre Commercial "Ma Petite Madeleine" à Chambray-les-Tours va fermer. Il compte 6 salariés : un agent de maîtrise, un cadre et 4 employés. Au total, 30 magasins vont fermer en France a annoncé la direction lors d'un comité central d'entreprise, soit 200 emplois menacés. L'enseigne C&A compte 4 magasins en Centre-Val-de-Loire : Orléans, Châteauroux, et 2 en Indre-et-Loire. Un magasin situé rue Nationale à Tours, et l'autre à Chambray-les-Tours.

C&A (groupe néerlandais) explique cette décision par une baisse de son chiffre d'affaires en France. C'est le deuxième plan de sauvetage de l'emploi annoncé en moins d'un an, après 14 fermetures de magasins mises en oeuvre en avril dernier. "L'objectif est de reclasser un maximum de salariés mais c'est parfois très difficile compte tenu de l'éloignement des magasins, on a pu reclasser seulement 14 salariés sur une centaine lors du dernier plan", en avril, explique Maria Rodrigues, déléguée syndicale centrale FO.

C&A détenait avant la vague de fermetures d'avril 2019 près de 160 magasins et 2.800 collaborateurs en France.