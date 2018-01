Chambray-lès-Tours, France

Qu'elle fut longue à se dessiner cette victoire, pour ces 74 anciens salariés de l'imprimerie Gibert-Clarey de Chambray-lès-Tours. Six longues années de combat judiciaire. C'est aujourd'hui un soulagement.

Des délais de licenciement non respectés

Revenons en 2011. À cette époque, l'imprimerie Gibert-Clarey fait travailler 96 salariés. Mais la crise ravage tout sur son passage tandis que les pays de l'Est concurrencent de plus en plus le secteur en France. L'entreprise est obligée de mettre la clé sous la porte. Tous les salariés sont licenciés.

Mais ce que notent de nombreux salariés, c'est que les délais de licenciement inscrits dans le Code du Travail ne sont pas respectés par le liquidateur judiciaire. En novembre 2011, les licenciements économiques sont donc invalidés. Mais le liquidateur ne se laisse pas faire et engage un combat de justice. En face : 74 salariés demandant des comptes et que leurs droits soient respectés.

Une délivrance pour les 74 salariés

Le combat dure un peu plus de six ans. En juillet dernier, la Cour de cassation donne raison aux salariés. Les licenciements étaient bien "abusifs". Les 74 salariés se sont donc partagés 2,5 millions d'euros. Ce qui équivaut à 33.000 euros par salariés. Soustrayez les créances et vous obtiendrez une somme qui avoisine les 25.000 euros. "C'est le résultat de six années de combat. Nous n'avons pas gagné au Loto, c'est simplement un combat de longue haleine pour faire respecter nos droits et le code du travail.", explique Jean-Luc Delory, ancien délégué du personnel.

Beaucoup n'ont pas retrouvé d'emploi

Mais cette victoire est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Beaucoup de ces 96 salariés - presque la moitié - n'ont pas retrouvé d'emploi depuis leur licenciement il y a presque sept ans.