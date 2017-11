Chambray-lès-Tours : le magasin de jouets Maxi Toys pourrait bien fêter son dernier Noël

Le magasin de jouets pourrait fermer ses portes d'ici la fin de l'année. C'est en tout cas le plan de la direction du groupe selon un communiqué de la CGT. L'enseigne et ses 150 magasins sont en vente depuis le mois de mai. Elle appartenait jusqu'ici au groupe néerlandais Blokker.

Si le sort du magasin de Laval semble d'ores et déjà fixé, à Chambray-lès-Tours la fermeture du Maxi Toys est elle beaucoup plus floue. Les deux magasins ont été placés en liquidation. Mais la date de fermeture n'a pas encore été communiquée par la direction aux salariés d'Indre-et-Loire, pas plus que les conditions dans lesquelles cela aurait lieu. Les quatre employés du site s'inquiètent : 'On espère qu'on sera informé et surtout que ça se fera dans les règles de l'art" note l'un d'eux.

Il faut dire que les clients se font rares. L'avenue du Grand Sud, actuellement en travaux, ne facilite pas l'accès aux potentiels acheteurs. Audrey fait du repérage pour Noël, mais elle n'achètera pas en raison d'un prix trop élevé: "C'est vrai qu'on compare. Et dans les supermarchés c'est moins cher." Et niveau prix, le plus redoutable serait peut être finalement Internet : "_Avec les ventes privées, oui on a tendance à acheter sur Interne_t" indique la mère de famille.

Un reclassement

S'il n'est pas question pour la direction de licenciement économique, la direction devrait plutôt privilégier le reclassement, une mesure qui inquiète la CGT. Le reclassement permet d'être réaffecté dans un autre magasin certes, mais cela implique de devoir se déplacer pour des employés qui ont parfois une famille.

A Chambray-lès-Tours, l'idée ne déplaît pas car c'est l'assurance de maintenir un travail. Cela va-t-il se faire ? Il est encore trop tôt pour répondre à cette question. Mais le magasin de jouets n'est pas le premier à fermer. Cela se produirait tous les deux ans dans l'enseigne. La solution de reclassement a, à chaque fois, été privilégiée.