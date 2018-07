C'est ce que l'on appelle l'économie circulaire. A Chambray-lès-Tours au centre commercial des Perriers vient d'ouvrir "la boutique pour tous 37", un magasin destiné au réemploi des objets du quotidien. Ici tout est gratuit moyennant une adhésion de cinq euros par an à l'association qui est en charge de gérer et de faire fonctionner cette boutique d'un nouveau genre qui est la première sur la métropole de Tours.

La boutique est ouverte deux fois par semaine, le mercredi de 10h à 13h et le vendredi de 15h à 19h. Marie Magnon est la présidente de l'association "la boutique pour tous 37"

Vous pouvez apporter des objets mais vous n'êtes pas obligé d'en prendre de même que ceux qui en prennent ne sont pas obligés d'en apporter. Il n'y a ni troc, ni échange, ni monnaie. C'est surtout pour ne pas jeter ce dont on peut encore se servir. Les objets doivent être en bon état et on doit pouvoir vraiment les réutiliser. Nous avons un peu de tout, aussi bien de la vaisselle que des livres, DVD, des jouets, du tissu - Marie Magnon