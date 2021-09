Plusieurs salariés du groupe AEG, à Chambray-les-Tours, ont débrayé ce lundi contre la suppresion de plus de 60 emplois sur le site. C'est le troisième plan social en 10 ans. La direction a annoncé la délocation de la production en Espagne et en Allemagne.

Chambray-les-Tours : débrayage chez AEG après l'annonce de la suppression de plus de 60 emplois

Plusieurs salariés du groupe AEG à Chambray-les-Tours ont de nouveau débrayé ce lundi 6 septembre. Comme jeudi dernier, une partie du personnel a cessé le travail pour dénoncer la suppression d'une soixantaine d'emplois sur un effectif total de 120 personnes. Un nouveau débrayage est prévu ce mardi 7 septembre.

L'avenir du site en question

AEG, spécialisé dans les convertisseurs d'énergie, va supprimer l'unique site de production en France pour délocaliser l'activité en Espagne et en Allemagne. L'activité bureau d'études et Recherche et Développement est aussi délocalisée. C'est le 3ème plan social depuis 2011, mais "cette fois c'est un PSE au rabais qui est proposé aux organisations syndicales" selon le secrétaire du CSE, Jean-Jacques Lebert. Les négociations n'ont pas permis d'envisager une réduction du nombre de licenciements. "Cette délocalisation n'est pas liée à une perte d'activités ou de clients" explique le secrétaire du CSE.

AEG aurait bénéficié de 1,2 million d'aides publiques en 2020

Les syndicats craignent la fermeture définitive du site, puisque seul le service clients est maintenu et qu'il n'est pas viable sans les autres activités. Le secrétaire du CSE rappelle aussi que le groupe AEG, dont le siège social est basé aux Pays-Bas avec une holding au Luxembourg, aurait bénéficié d'environ 1,2 million d'aides publiques en 2020. La France, à elle seule, aurait versé 500.000 euros selon le cabinet d'expertise mandaté pour le PSE.