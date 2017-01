Chambray-lès-Tours : une navette au service des personnes âgées

Le Centre communal d'action sociale de Chambray-lès-Tours propose depuis 2002 un service de navettes pour les personnes âgées. Deux minibus de huit places sillonnent la commune pour permettre aux 65 ans et plus de pouvoir se déplacer et être plus autonomes.

Le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Chambray-lès-Tours propose depuis 2002 un service de navettes pour ses personnes âgées.

Pour un prix d'un euro et dix centimes aller/retours, les personnes en mobilité réduite doivent s'inscrire 48h avant en appelant le CCAS de la ville, un chauffeur vient les chercher et déposer les personnes âgées à leur domicile. Cent personnes utilisent régulièrement ce service par semaine.

Il permet aux personnes en mobilité réduite de faire les courses (au marché, à Auchan), de se rendre à leurs rendez-vous médicaux. Mais aussi de participer à des activités comme le cinéma, des cours de gymnastique...

Une navette qui permet de rompre avec l'isolement des personnes âgées

Ce mardi après-midi, Arnaud le chauffeur de la navette emmène les personnes âgées faire les courses au supermarché et de nombreuses personnes sont au rendez- vous comme Jeannine qui utilise cette navette au moins deux fois par semaine.

Ce service m'a apportée beaucoup de choses, on peut s'occuper de nos courses et cela libère nos enfants. Nous sommes plus autonomes.

Minibus de service à la personne de Chambray-lès-Tours © Radio France - Morad Djabari

La perte de mobilité plonge le plus souvent les personnes âgées dans l'isolement et la solitude. Pour Paulette, les courses du mardi c'est un peu le rendez-vous de la semaine.

On voit du monde, on est tous ensemble et on papote. Je vis toute seule car je suis veuve depuis quelques années, cela fait une coupure dans ma semaine c'est agréable

Sur le trajet les retraités bavardent beaucoup, Arnaud, le chauffeur de la navette, déposent toujours les mamies chez elles avec le sourire.

Elles attendent la navette avec impatience, c'est le rendez-vous où elles se retrouvent entre copines pour papoter

Le service pour personnes âgées est proposé du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, pour en bénéficier il faut avoir 65 ans et plus.