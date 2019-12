Chambre d'agriculture de Bretagne : les salariés dénoncent la suppression de 140 postes

Rennes, France

Les élus de la Chambre régionale de Bretagne sont arrivés ce lundi matin dans les locaux sous les huées des salariés réunis dans le hall. Ces salariés ont profité de cette dernière session de l'année pour venir se faire entendre. Ils dénoncent le plan de restructuration qui prévoit, selon eux, 140 suppressions de postes en deux ans. Soit 20% de l'effectif total _"Nous ne laisserons pas détricoter la chambre d'agriculture des ces forces vives sans rien dire" lance Cyril Guerillot de la CFDT. L_es manifestants entrent dans la salle de réunion et prennent la parole, en parodiant la chanson de Gauvin Sers "On est les salariés, les bosseurs sacrifiées, les trop loin du bureau qui tiennent à leur boulot!"

"Nous devions prendre cette décision car la chambre connait un déficit chronique" - Le président de la Chambre régionale d'agriculture André Sergent

André Sergent, le président régionale de la Chambre d'agriculture de Bretagne © Radio France - Céline Guétaz

Devant les manifestants, le président de la Chambre régionale de l'agriculture, André Sergent justifie ce plan de restructuration "On est obligé de prendre cette décision qui n'est agréable pour personne. Nous connaissons depuis pluseiurs années un déficit chronique " 67 postes sont supprimés dès cette année dans les services de la formation et de la communication notamment. La préfète de Bretagne, présente lors de cette session assure que des solutions de reclassement dans des établissements publics et privés seront proposées pour tous les agents concernés. "La Chambre d'agriculture doit se recentrer sur ces missions prioritaires" précise Michèle Kirry.