Chambre de Métiers et de l'Artisanat : Emmanuel Poyen reconduit pour cinq ans à la présidence

Les élections de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la région Bourgogne-Franche-Comté se sont déroulées du 1er au 14 octobre. Les artisans de toute la région ont été appelés à élire leurs représentants, qui ont eux-mêmes élus le Président et le bureau régional ce lundi 8 novembre.

La chambre de Métiers et de l'Artisanat, qu'est-ce que c'est ?

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat est un établissement public créé par et pour les artisans. Gérée par des artisans élus, l'objectif premier de la CMAR BFC est de représenter les intérêts généraux de l'artisanat auprès des Pouvoirs Publics. Elle collabore étroitement avec l'ensemble des acteurs institutionnels et professionnels des départements et de la région : le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, les Conseils Départementaux, les Communautés de Communes et les chambres consulaires, ainsi que les syndicats et organisations professionnelles.

La CMAR BFC assure des missions de service public essentielles à la structuration de l’artisanat et au développement des entreprises, comme par exemple le fait d’accompagner les artisans et leur conjoint dans chaque étape du cycle de vie de l'entreprise (apprentissage, création d’entreprise, formation, développement économique et transmission d’entreprise).

19 nouvelles commissions territoriales vont être créées en Bourgogne-Franche-Comté

« La réussite de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ne pourra être que collective. Nous allons poursuivre la structuration de notre organisation dans le cadre de la réforme nationale de notre réseau. L’Artisanat est un moteur essentiel de l’économie de la région avec 40% des entreprises et 13% de la population active. Nous devrons renforcer notre maillage territorial. 19 nouvelles commissions territoriales seront créées très prochainement. Elles seront un outil de proximité pour couvrir tous les bassins de vie de la région. » explique Emmanuel Poyen, le Président de la CMAR BFC.