Chamois niortais : "Le club va perdre une part importante son budget" s'alarme un économiste du sport

Depuis ce samedi 13 mai, c'est officiel et acté, les Chamois niortais sont relégués. Ils ne seront plus en Ligue 2 la saison prochaine, mais en National 1. Si l'encadrement du club assure que tout est sous contrôle et que "rien n'est détruit", les supporters demandent des démissions et une vente du club . Virgile Caillet, spécialiste de l'économie du foot, s'intéresse aussi aux finances du club. "Il apparait que le club est dans une période un petit peu trouble, un peu en rupture avec les gens qui l'entourent, que ce soit les sponsors, les collectivités ou les supporters . Tous ceux qui sont essentiels dans ce genre de situation. Ça rend la situation encore plus inquiétante", souligne-t-il.

La perte des droits télévisuels

Cette relégation signifie que les Chamois Niortais ne toucheront plus les sommes liées à la diffusion des matchs à la télévision et sur les plateformes. "La saison précédente cela représentait un petit peu moins de quatre millions d'euros, calcule Virgile Caillet. Le budget global était alors de six millions. C'est une part très importante que le club va perdre, avec donc des recettes beaucoup moins conséquentes". Avec la perte d'attractivité, le risque c'est aussi de perdre massivement des sponsors. "Tout dépend des relations du club avec ses partenaires et notamment les collectivités locales", souligne le spécialiste de l'économie du sport.