Chamonix recherche des saisonniers

La saison estivale est déjà bien entamée mais certains hôteliers et restaurateurs n’ont pas réussi à trouver du personnel.

La galère pour des hôtels et restaurants à Chamonix. Ils manquent de personnel cet été. C'est la première fois selon eux qu'ils ont autant de difficulté à recruter des saisonniers. Faute de personnel, des restaurateurs ou hôteliers, doivent réaménager les horaires d’ouverture et même parfois fermer leur établissement certains jours.

C’est le cas de Florent Ghérold, gérant de l’hôtel Cris’Tal aux Houches : « cette année je n’ai pas réussi à recruter quelqu’un pour le service, je suis dans l’obligation de fermer le restaurant le midi. Je ferme lundi, mardi mercredi et jeudi midi ! »

Problème de logement pour les saisonniers

Certains patrons expliquent que des saisonniers ne veulent pas de CDI et « préfèrent s’inscrire à pôle emploi et partir en vacances une partie de l’année, plutôt que de travailler l’été et l’hiver ». Mais d’autres mettent en avant la difficulté à se loger à Chamonix et dans les alentours, les logements sont rares et chers pour les saisonniers.

Céline Mélinet est la gérante de l’hôtel le Montana à Chamonix : « il y a avait déjà peu de logements et avec l’arrivée d’Airbnb il y en a encore moins pour les saisonniers. Les loueurs gagnent plus d’argent en louant à la semaine à des touristes ».

Selon le syndicat patronal GNI-Fagiht74 (il regroupe plus de 1000 adhérents), on compte 50 000 emplois saisonniers en Pays de Savoie dans le secteur des cafés, hôtels et restaurants.