Champagne : 322 millions de bouteilles vendues en 2021, nouveau record pour l'export

Les chiffres publiés ce mercredi confirme que la Champagne a effacé la crise avec 322 millions de bouteilles vendues en 2021. C'est une hausse de 15% par rapport à 2019, et la Champagne bat deux records : le record des ventes à l'export et celui du chiffres d'affaires.

Maisons de champagne, coopératives et vignerons ont constaté depuis plusieurs mois la reprise inespérée des ventes en 2021, et les chiffres définitifs des expéditions de 2021 ont été publiés ce mercredi 19 janvier par le Comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC). Près de 322 millions de bouteilles ont été vendues en 2021, soit une hausse de 32% par rapport à 2020, année de crise. Et la hausse est de 8,2% par rapport à 2019.

Nouveau record pour les ventes à l'export

Des expéditions de champagne tirées par l'export avec 180 millions de bouteilles vendues à l'export en 2021, soit un nouveau record pour la Champagne. Les ventes à l'export ont bondi de 15% par à 2019, le niveau d'avant crise ! La crise sanitaire avait en effet largement impacté les ventes 2020.

Autre bonne nouvelle : les chiffres de ventes sur le marché français ont repris des couleurs. Près de 142 millions de bouteilles de champagne ont été vendues en France en 2021, soit un retour au niveau d'avant crise.

Chiffre d'affaires record

Dans un communiqué, le président de l'Union des maisons de champagne Jean-Marie Barillère note que "grâce à l'exportation et l'appétence des consommateurs pour de belles cuvées, la Champagne réalisera un chiffres d'affaires record de plus de 5,5 milliards d'euros". Le chiffres d'affaires 2021 de la Champagne reste à confirmer précise le CIVC. Il le sera en février, lors de la publication détaillée des expéditions.