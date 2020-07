Champagne : forte baisse des expéditions pour le premier semestre 2020

La Champagne accuse le coup. Conséquence de la crise sanitaire liée au coronavirus, les chiffres des expéditions de champagne sont en très forte baisse, en France, dans l' Union Européenne et encore davantage vers les pays tiers. Si l'on compare les volumes expédiés sur le premier semestre 2020 par rapport au premier semestre 2019, c'est une baisse moyenne de 29,4%. Une baisse de 29,1% pour les maisons , -31,5% pour les vignerons et -27,9% pour les coopératives. En tout ce sont un peu plus de 32 millions de bouteilles qui sont restées dans les caves. 32 117 481 bouteilles pour être précis.

17% d'expéditions en moins en juin 2020 par rapport à juin 2019

Si l'on compare juin 2020 à juin 2019, la chute est de 18 % pour l'Union Européenne, vertigineuse vers les pays tiers avec une pente de 44, 9% . Pour la France, la situation est plus contrastée. Si les résultats du premier semestre 2020 sont en dessous des espérances pour tous, dans le détail et sur le seul mois de juin 2020, on s'aperçoit que les expéditions sont reparties à la hausse pour les vignerons. Pas pour les Maisons de champagne ni pour les coopératives mais pour les seuls vignerons qui ont vu les chiffres des expéditions remonter et tirent les résultats vers le haut. 473 558 bouteilles de plus qu'en juin 2019.

Les vignerons renouent avec les expéditions en France en juin

Un chiffre qui éclaire l'impossibilité, à ce jour encore, de trouver un accord sur le rendement à venir pour les prochaines vendanges. Les Maisons entendent écouler les stocks alors que les vignerons veulent honorer les ventes. Entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020, un peu plus de 265 millions de bouteilles ont été expédiées contre un peu plus de 298 millions sur la période juillet 2018 et juin 2019.

La prochaine réunion pour fixer le rendement des vendanges 2020 en Champagne est prévue le 18 août prochain.