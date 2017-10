Champagne : la tentation de l'export pour les vignerons ou l'obligation ?

Si les expéditions de champagne se portent bien lors de la première partie de l'année grâce à la forme du grand export (+ 14%), porté par les maisons et les coopératives, la situation des vignerons est moins confortable. Car sans surprise, les ventes sur le marché français baissent.

L'international c'est l'un des deux thèmes cette année du Viteff, le "Salon International des technologies des vins effervescents" qui se déroule jusqu'au 20 octobre à Epernay. International et export. Les expéditions sont en hausse de 3,4 % pour la Champagne sur les 6 premiers mois de 2017, grâce notamment aux exportations vers les pays tiers (ventes dopées par les Etats Unis, l'Australie, et les marchés asiatiques). Et derrière ce chiffre global se cache la situation des vignerons : - 3,2 % des expéditions. "On voit bien que le marché français continue à ne pas être en bonne forme, je vous rappelle... marché français qui est plutôt dévolu aux vignerons...", souligne Maxime Toubart, président du syndicat général des vignerons (SGV). Sur les 60 millions de bouteilles de champagne vendues par les vignerons en 2016, plus de 80 % l'ont été sur le marché français.

Le marché français n'est pas mort !... -- Maxime Toubart, président du SGV

Alors l'export, une vraie obligation pour s'en sortir ? Alexandre, vigneron dans le Sézannais, vend aujourd'hui 20% de son champagne à l'export : "nous si on avait pas l'export on aurait baissé de 20% sur les dernières années : la partie qu'on a gagné à l'export, c'est une partie qu'on aurait perdu en France". Mais développer l'export, c'est le fruit d'un travail quotidien. "Beaucoup de contacts téléphoniques, de contacts par mail... beaucoup, beaucoup de mails pour relancer les importateurs, voir ce qu'on peut améliorer pour eux... on ne travaille pas avec de gros importateurs donc ça nous demande d'autant plus d'investissement...", explique ce vigneron qui produit 65 000 bouteilles par an. Alexandre a donc fait le choix de travailler avec une multitude de petits importateurs dans 10 pays différents : Canada, Espagne, Mexique... ou encore le Costa Rica.

Autre marché porteur pour les exportations de champagne : le Brésil. Mais pas sûr qu'il y ait de la place pour tout le monde à l'export... "Bon nombre d'entre nous peuvent aller à l'export parce qu'ils ont la culture du commerce à l'export, ils savent parler les langues... par contre on sait aussi qu'on pourra pas envoyer 5000 vignerons ou 15 000 vignerons, donc l'important c'est vraiment de pouvoir continuer à accompagner ceux qui le peuvent et continuer à travailler sur le marché français...", souligne Maxime Toubart, le président du syndicat général des vignerons (SGV). "Le marché français n'est pas mort!" veut croire Maxime Toubart. "Parce qu'on voit aussi que d'autres effervescents se développent...". Référence au prosécco italien qui continue sa progression.

Les vignerons qui, comme les maisons de Champagne et les coopératives, attendent les chiffres des ventes de champagne des 3 derniers mois de l'année -les 3 mois les plus importants-.